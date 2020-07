Kako na Obrežju potekajo postopki nadzora?

Na šestih kontrolnih točkah so v sredo do polnoči vročili skupaj 208 karantenskih odločb. 105 so jih v karanteno pričakovano napotili na Obrežju - edinem mejnem prehodu, kjer odločbe vročajo 24 ur na dan. A so na Obrežju včerajšnji rekord presegli že danes dopoldne. Do 12. ure so izdali kar 112 odločb o karanteni, med prejemniki pa tudi tokrat največ državljanov Bosne in Hercegovine ter Kosova, ki so v Slovenijo prišli delat ali pa tukaj kruh služijo njihovi svojci. Slovencev, ki so se vračali iz Hrvaške, pa je bilo dopoldne zelo malo.