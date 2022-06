Kako na pot, da bo ta minila čim bolj mirno? 'Strpnost voznikov bo glavni adut'

Ker so se začele počitnice, pa še praznik je, se veliko ljudi odpravlja proti morju. Prvi konec tedna ob koncu šole je eden najbolj prometno obremenjenih na naših cestah. Prve zametke gneče je bilo zaznati že v petkovih dopoldanskih urah, ko so bile avtoceste že precej polne, popoldne pa so vozniki na številnih odsekih že stali. Pot do morja lahko traja tudi več ur, policisti pa za vikend napovedujejo še večjo gnečo. Kaj pa voznikom svetuje Zvonko Zavasnik z Darsa?

Že nekaj koncev tedna zapored policisti na mejnih prehodih beležijo rekordno število vozil in potnikov, ki se odpravljajo na počitnice. Ta konec tedna pa je zagotovo eden od najbolj obremenjenih. A ne le pri nas, gneča se začnejo že v nekaterih sosednjih državah. Najhuje pa je okoli ljubljanske obvoznice in po primorski avtocesti proti morju oziroma mejnim prehodom s Hrvaško. Še huje bo najbrž danes in v nedeljo. "Lahko pričakujemo večjo gostoto prometa, zgostitve, zastoje in vse težave, ki so s tem povezane," pravi policijski inšpektor s PU Koper Peter Leben. Največjim gnečam so se v petek sicer izognili tisti, ki so se na pot podali dovolj zgodaj. Vsi ostali pa so morali tako večkrat stati na avtocesti, lokalnih cestah in tudi v koloni na meji. Gneči se bo ta konec tedna težko izogniti, vseeno pa je v nekaterih terminih promet bolj tekoč. Kaj svetuje Zvonko Zavasnik z Darsa? Več prometa, kapaciteta cest pa ostaja enaka V oddaji 24UR ZVEČER je sogovornik poudaril, da je glavni razlog za zastoje na slovenskih cestah predvsem povečanje prometa na njih. "V letošnjem letu beležimo pet odstotkov več vsega prometa oz. osem odstotkov več tovornih vozil. Kapaciteta cest pa je ostala enaka," je pojasnil. Glavni razlog je povečanje prometa. V letošnjem letu beležimo pet odstotkov več vsega prometa oz. osem odstotkov več tovornih vozil. Kapaciteta cest pa je ostala enaka. Glede na to, da je prometa več, pa bodo tudi zastoji temu primerno večji.

icon-expand Povečan promet proti morju. FOTO: Dreamstime

Največjo gnečo lahko po njegovih napovedih pričakujemo predvsem na relaciji Karavanke-Ljubljana-Koper: "Karavanke bodo na svoj račun prišle predvsem v drugi polovici avgusta, ko se bodo turisti vračali. V teh prvih počitniških dneh pa bo v ospredju ljubljanski obroč, predvsem razcep Kozarje, kjer se zlivata južna in zahodna obvoznica." Na tej točki se namreč štirje prometni pasovi zlijejo v dva. Zggoščen promet pa se lahko v poletnih mesecih pričakuje tudi iz Šentilja proti Gruškovju, pa tudi na celotni gorenjski avtocesti, kjer bo promet zgoščen vse od Kranja proti obvoznici. Tu pa je seveda tudi celotna primorska avtocesta, vse do Postojne, je naštel. "Ne promoviramo izbiro lokalnih cest, saj je avtocesta vsekakor, čeprav se morda na njej čaka, še vedno najbolj varna," je jasen. Ob tem dodaja, da je sicer dejstvo, da bodo turisti izbirali vse ceste. To se najbolje kaže na primeru Gruškovja. "Če Dars ne bi zapiral zadnje tri izvoze, bi tam vsako leto gneča ohromila življenje domačinov," je dejal. Poleti večjih obnovitvenih del ne bo: 'Na cestah se bomo pojavili le v primeru interventnih del' Dars večjih obnovitvenih del v času poletja zagotovo ne bo izvajal, je poudaril Zavasnik. "Od Karavank preko Ljubljane do Kopra. Celotna avtocesta iz Šentilja proti Kopru in tudi Gruškovju - na teh relacijah zagotovo ne bomo delali," je zagotovil. Če pa se bodo slučajno pojavili na cesti, bo to le zaradi interventnih del, ki so pomembna za varnost, je še dodal. Letos sicer načrtujejo devet obnovitvenih del, ki bodo na vrsto prišla do konca leta. Zanje bodo odšteli okoli 75 milijonov evrov. "Nekaj jih bo na Primorskem, nekaj na Gorenjskem, bi pa morda izpostavil predvsem dve zapori - na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in pa na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem," je dejal.