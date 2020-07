Kako na pot z otroki v avtomobilu

Tako kot druge elemente na vozilu, na primer pnevmatike in luči, je treba tudi otroški varnostni sedež vsakič preveriti: ali je še vedno čvrsto in pravilno nameščen, sploh ko ga uporablja otrok, svetuje Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). "Otroka je treba tudi poučiti, kako mora v sedežu sedeti, kako morajo zaščitni varnostni pasovi potekati po njegovem telesu in kako so varnostni pasovi dejansko pripeti," so še spomnili na AMZS. Med vožnjo namreč lahko nemirni otroci odpnejo varnostne pasove. Če pa se bo otrok zavedal, da to ni prav, bo na to tudi sam opozoril.

Naloga starša oziroma voznika je, da otroka vzgoji, da se brez varnostnega pasu oziroma če ni pripet v otroškem varnostnem sedežu, ne more voziti, so prepričani na AMZS.

Kaj se zgodi pri takšnih udarcih, dokazujejo poskusni trki, ki pa so večinoma opravljeni pri nizkih hitrostih. Že pri 50 kilometrih na uro so sile velike. "Na karoserijo avtomobila ob trku pri hitrosti 50 kilometrov na uro deluje pojemek, ki je 24-krat večji od sile težnosti, enak pojemek pa deluje tudi na vse predmete v notranjosti avtomobila," so pojasnili v AMZS in še dodali, da že pri tako nizki hitrosti lahko otrok, ki stoji med voznikovim in sovoznikovim sedežem, med močnejšim zaviranjem pade in se resno poškoduje. Ob trku pri enaki hitrosti pa so lahko zanj posledice nesreče usodne.

Za otroka se počitnice ne začnejo z odhodom od doma, temveč s prihodom na cilj. Vmesna vožnja je za njih večinoma bolj naporna kot za voznika, pa tudi dolgočasna. Kljub temu starši ne smejo dovoliti, da bi otrok zapustil varnostni sedež ali da bi si odpel varnostni pas, opozarjajo na AMZS: " Ob nenadnem močnem zaviranju ali trku oziroma naletu nepripet potnik (tako kot tudi nepritrjena prtljaga) potuje naprej po zaustavljenem avtomobilu z nezmanjšano hitrostjo – do prve čvrste ovire. Vanjo, naj bo to sedež, armatura ali vetrobransko steklo, nepripet potnik udari s 30 -do 50-kratnikom svoje mase! To pomeni, da ima otrok s 15 kilogrami ob udarcu v oviro maso približno pol tone, otrok s 25 kilogrami pa kar eno tono."

Prvi pogoj je torej izbira sedeža prave skupine. Na AMZS priporočajo nakup v specializiranih trgovinah, kjer znajo svetovati. Najbolje je, da je otrok zraven, ko kupujejo sedež. "Drugo pomembno merilo je namestitev otroškega sedeža v avto: zaradi različnih konfiguracij vsi otroški sedeži niso primerni za vse avte. V specializirani trgovini pomagajo pri namestitvi sedeža v avto in opozorijo na pravilno namestitev ter uporabo sedeža," so razložili.

Na AMZS menijo, da so za počutje otroka med vožnjo v veliki meri odgovorni starši. Zato morajo poskrbeti, da bo otrok v sedežu sedel pravilno in da bosta tako sedež kot njegov sedalni položaj ustrezala njegovi velikosti in teži. "Ni niti nujno, da je vsak sedež primeren za vsakega otroka, četudi ustreza njegovi velikosti in masi," so izpostavili.

Zabava med vožnjo

K nemirnosti otrok med daljšimi vožnjami prispevata tudi monotonost in pomanjkanje zabave. Piko na i doda še moderna zasnova avtomobilov, ki so večinoma oblikovani tako, da se bočna linija dviguje. Ta lepotni dodatek skrbi tudi za večjo varnost potnikov na zadnjih sedežih, a hkrati žal pomeni, da otrok z zadnjega sedeža ne vidi prav veliko. Otrok je tako omejen samo z notranjostjo avtomobila, zato mu hitro postane dolgčas, opominjajo na AMZS: "Da otroku ne bo dolgčas, naj starši že vnaprej razmislijo, kako ga bodo zabavali in s kakšnimi igračami ali aktivnostmi se bo najbolj prijetno kratkočasil. Igrače naj bodo ustrezne velikosti in brez ostrih robov. Izogibajo naj se predvsem koničastim predmetom, na primer barvicam. Pomagajo mu lahko tudi z upoštevanjem njegovega naravnega bioritma in skrbjo za redno prehrano, pijačo in za njegov spanec. Tako mu bo pot še najhitreje minila."

Ker so otroci različni, bodo nekatere kratkočasili otroška glasba in igrice s sodelovanjem staršev, opazovanje okolja, štetje mostov, pri drugih bo učinkovita najljubša igrača. Možna rešitev so tudi igrice na mobilnikih ali tablicah, kar pa lahko povzroči slabost, opozarjajo na AMZS.