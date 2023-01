Kako na smučanju ustvariti popolne fotografije in šteti smučarske kilometre?

Galaxy Z Fold4 izstopa po strojni opremi in inovativnemu mehanizmu za zlaganje, prinaša pa zelo praktičen in kompakten dizajn. Galaxy Z Flip4 nas preseneti s 17- centimetrskim glavnim zaslonom Dynamic AMOLED 2X in zunanjim pomožnim zaslonom, ki meri 4,82 centimetra. Na slednjega boste lahko dodali priljubljene digitalne aplikacije, ki jih uporabljate vsak dan, imeli hiter dostop do sporočil in pripomočkov, ne da bi telefon sploh odprli in uporabili glavni zaslon. Kar je na smučanju sploh priročno, saj je na smučišču mraz in snemati rokavice, da lahko odpremo telefon in preverimo sporočila, je res neprijetno.

Tudi za snemanje selfijev z glavno kamero vam ni treba odpreti telefona, na zunanjem zaslonu pa si lahko ogledate predogled posnetka. Fotografijo si lahko od daleč ogledate s celozaslonskim iskalom ali s pritiskom na zaslon preverite izvorno razmerje ter se prepričate, da so na fotografiji vsi, ki jih želite ovekovečiti. Obenem lahko zahvaljujoč novim posodobitvam programske opreme snemanje začnete s Quick Shot kamero in ga nadaljujete s FlexCam kamero, s čimer lahko posnetke ustvarjate prostoročno in z različnih kotov.

Ustvarite izjemne fotografije na smučanju in jih delite s prijatelji in sledilci na družbenih omrežjih. Galaxy Z Flip4 je opremljen s sprednjo in zadnjo dvojno kamero, ki jo odlikuje revolucionarna funkcija FlexCam za snemanje videa, selfijev ali drugih vsebin pod kotom med 75 in 115. Z njeno pomočjo boste ustvarili domiselne in edinstvene fotografije, na katerih bodo vidne vse podrobnosti. S pomočjo funkcije Nightography boste lahko tudi na nočni smuki ustvarili izjemne posnetke.