Kako na afero s prisluhi gledajo podmladki strank?

Kako gledajo na skrivnostne posnetke, ki smo jih slišali v zadnjih dneh in ki tik pred voltvami še bolj netijo predvolilno kampanjo mladi? Se strinjajo, da gre pri danes predstavljenih ugotovitvah Sove, za očitno zlorabo državnih organov za zaščito korupcije neslutenih razsežnosti, kar Golobu očita Janša?
V oddaji 24UR Zvečer so bili gosti predstavniki podmladkov strank, ki jim volilne ankete kažejo najbolje in sicer Jan Stergar iz Mlade Levice, David Tomažin iz Mlade Slovenije, Jure Oblak iz Resni.ce in Leon Božič iz mladih Piratov.
Tik pred volitvami razburjajo Slovenijo sporni posnetki, ki so sprožili ostro razpravo med podmladki strank o korupciji, vmešavanju v politiko in zaupanju v državo. Del njih poudarja vsebino razkritij in domnevno korupcijo, drugi opozarjajo na sporen način pridobivanja posnetkov in možen vpliv tujine.
Tomažin je izrazil globoko zaskrbljenost nad nezakonitimi posnetki, poudarjajoč, da so kakršnakoli vmešavanja v politiko pred volitvami nedopustna. "Po eni strani smo veseli, da vidimo kakšna je realnost v kateri živimo," je poudaril. "Mlade že tako ali tako skrbi, in zdaj še, to je strašljivo."
Strgar pa je opozoril, da je Levica od vedno proti korupciji in da so bili tudi pred tem razkritjem že zelo jasni glede prisotnosti privilegirane elite koruptivne, ki je popolnoma nedotakljiva. Predvsem ga skrbi, kako so bili posnetki pridobljeni, saj naj bi se v slovenske volitve vmešavali izraelski zasebni obveščevalci. "Gre za direkten napad na našo suverenost, državo in demokracijo," je bil jasen.
Božič obsoja tako vmešavanje kot korupcijo ter opozarja na nepravilnosti in neučinkovit odziv države, hkrati pa kritizira, da se razprava vrti okoli afer namesto rešitev. Oblak iz se strinja, da je vsak poseg v suverenost nedopusten, in poudarja, da si mladi želijo manj sporov in več konkretnih rešitev za prihodnost.
O čem se bodo mladi odločali na prihajajočih volitvah?
Mlade pred volitvami najbolj skrbijo konkretne rešitve za njihovo prihodnost, kot je poudaril Oblak. Izpostavil je vprašanja stanovanjske problematike in strahu pred ekonomsko negotovostjo.
Božič predlaga razbremenitev nižjih davčnih razredov in hkrati večjo obdavčitev bogastva, saj meni, da je v Sloveniji veliko neobdavčenega kapitala.
Tomažin kritizira davčne ukrepe, ki naj bi koristili predvsem najbogatejšim, ter opozarja na naraščanje revščine. Božič dodaja, da so postopki prepočasni in predlaga odpravo dodatnega prispevka za upokojence, medtem ko Strgar zamude pripisuje sistemskim težavam in poudarja potrebo po širših reformah.
Kljub ostri razpravi so se predstavniki strinjali, da jih povezuje skrb za prihodnost mladih in želja po spremembah. Oblak je kritiziral politične prepire in pozval k osredotočenosti na stanovanja, stabilnost in varno prihodnost, medtem ko je Božič opozoril na politično izkoriščanje korupcije in izgubo zaupanja v državo.
Vsi so poudarili, da bodo volitve priložnost za odločitev o prihodnosti družbe, pri čemer naj volivci podprejo vizijo, ki presega politične spore.
