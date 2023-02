Kako naj mladi baletniki upajo na zaposlitev, starejši pa dostojno pokojnino?

Primabalerine oziroma baletni solisti so med najbolj cenjenimi kulturnimi delavci, a poznamo in vidimo jih le, ko govorimo o predstavah. Kaj pa tisto, česar ne vidimo? Povprečna starost zaposlenega baletnega plesalca je 40 let. A pri teh letih in seveda starejši zaradi fizičnih naporov težje odplešejo določene elemente, poleg tega jih je strah upokojitve, saj ne vedo, kaj sledi za tem. Mladi pa ne pridejo do zaposlitve. Tako kot v baletu je tudi na drugih področjih v kulturi veliko število samozaposlenih. Zgodba mladih kulturnikov pa je precej podobna tisti mladih športnikov – veliko ali pa kar vse je odvisno od staršev.

