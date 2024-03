Kako naj se šole soočajo s porastom nasilja med mladimi?

Pretepanje, brcanje, zmerjanje, zbadanje, ustrahovanje. Vse to se dogaja na šolah in vse to je nasilje. O tem, na žalost, velikokrat poročamo, a kakšne ukrepe imajo šole ob tem, da se mladostniki bolj kot dolžnosti zavedajo pravic, starši pa v šole hodijo z odvetniki, sploh na voljo? O tem so strokovnjaki in šolniki govorili na Dolenjskem, kjer so poudarili, da je velikokrat prav učitelj tisti ključni člen, ki lahko na eni strani prepozna nasilje in na drugi strani ukrepa. A včasih niti to ni dovolj in se morata vključiti tudi center za socialno delo in policija.