'Kako naj vladi zaupamo, če hkrati podpira zaupanja nevredne osebe?'

Jakopinu naj bi se v kratkem obetalo še eno napredovanje, in sicer v direktorja Urada za tajne podatke. In vprašanje je tudi: kje so meje vlade?Franc Breznik je po STA prekinitev financiranja napovedal tudi Mirovnemu inštitutu. "Na vas smo čisto pozabili, pridete v kratkem na vrsto,"se glasi eden od njegovih tvitov. Drugi pa: "Družba, ki financira takšne bolne družbene poizkuse, ne bo imela prihodnosti." "To razumemo predvsem kot grožnjo in napoved našemu uničenju,"meni direktor Iztok Šori.