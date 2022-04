Kako najceneje do kože brez gubic?

Ko ženska pride v določena leta, tudi zdrav življenjski slog ni več dovolj za mladosten videz. Še posebej koža na obrazu je tista, ki je najbolj izpostavljena dejavnikom, ki vplivajo na prehitro staranje. S pravilno nego lahko proces staranja upočasnite, svoj videz ohranite mladosten, kožo pa napeto in sijočo. Preverite kako!

Kako prepoznamo prve znake staranja? Pri večini se prvi znaki staranja kože pojavijo že hitro po dopolnjenem 25. letu starosti. S primernim vlaženjem in pravočasnim ukrepanjem lahko proces staranja upočasnimo in kožo ohranimo gladko, napeto in brez gub. Najprimernejša je nega s hialuronsko kislino, ki spodbuja sintezo kolagena , s tem pa ohranja mladosten videz kože. Prvi vidni znaki staranja se v večini primerov pojavijo kot drobne linije ali gubice v zunanjih kotičkih oči. Najpogostejše so tudi gube na čelu, ki se pojavijo kot vodoravne linije ali navpične linije med obrvmi, ki nastanejo zaradi mrščenja. Koža z leti izgublja volumen in prožnost, s tem pa tudi gube postajajo izrazitejše.

Z nekaj preprostimi načini lahko kožo zaščitimo tudi sami Na prezgodnje staranje kože vplivajo tako notranji ko zunanji dejavniki. Najpogostejši notranji dejavnik je stres, ki se mu težko izognemo, lahko pa zmanjšamo vpliv zunanjih. Sonce je največji sovražnik kože. Zaradi izpostavljenosti UV-žarkom na koži nastajajo pigmentni madeži, ki so neželen pojav na obrazu. Kemične snovi in nikotin so uničevalci kolagena v telesu. Povzročajo lahko različne negativne posledice, ki so vidne tudi na koži. S kajenjem boste definitivno pospešili proces staranja kože. Ste vedeli, da ima tudi prehrana vpliv na vašo kožo? Sadje in zelenjava, vitamini in zadostna količina vode pripomorejo k čisti in zdravi koži, ki se počasneje stara. Nepravilna nega kože bo svoje posledice pustila prav v obliki gub in tankih linij. V negovalni rutini je izredno pomembno čiščenje in vlaženje s hialuronsko kislino , ki je naravna sestavina človeškega telesa. Za nego kože izberite izdelke, ki vsebujejo naravni hialuron, ki je primeren za vse tipe kože.

Najcenejši botoks učinek lahko dosežete s kremo proti gubicam 4D Hyaluron Profesionalna klinično preizkušena senzacija proti gubam in staranju kože, ki ji zaupa že več kot 42.000 Slovenk . Enostavna uporaba in rezultati v le 3 tednih. Hialuornska kislina z vključitvijo četrte dimenzije (4D) trajno zgladi kožo in ustvarja mladostnejši videz z vsakim nanosom. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron koži zagotavlja boljšo strukturo, je dermatološko testirana in klinično potrjena. Odkrijte 5 izdelkov v 1 Si predstavljate, da bi lahko namesto kreme proti gubicam, vlažilne kreme, korektorja, podlage za ličila in nočne kreme uporabljali samo en izdelek? Lux-Factor 4D Hyaluron je primerna kot dnevna in nočna krema. Odlično se obnese tudi kot podlaga za ličila, saj se hitro vpije in ne pušča mastnih sledi. Ob redni uporabi bodo prvi rezultati vidni že po 2 tednih.

