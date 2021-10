Kako najceneje in najhitreje do dolgih in gostih trepalnic?

Dolge in goste trepalnice so želja vsake ženske. Z natančnim in dolgotrajnim nanašanjem maskare lahko dosežemo odličen efekt, ampak ali imate zmeraj čas za to? Maskara začne trepalnice po nekaj urah lepiti skupaj, pušča črne sledi pod očmi, težave pa lahko nastanejo tudi pri odstranjevanju, sploh kadar je maskara vodoodporna. V poletnih mesecih, pri visokih temperaturah, si prav vsi želimo, da na obraz nanašamo čim manj ličil in drugih kozmetičnih izdelkov. Zato se to poletje poslovite od debelih slojev maskare, saj lahko izredno dolge, goste in temne trepalnice dosežete z le nekaj nanosi seruma za rast trepalnic, ki pa bo deloval tudi na obrvi.

icon-expand Eyelash za rast trepalnic Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand Eyelash za rast trepalnic Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Kako deluje? Naravni serum za rast trepalnic je stimulator za rast, gostoto ter krepitev trepalnic in je enostaven za uporabo, deluje pa že v 2-4 tednih. Ob vsakem nanosu ustvari tanko zaščitno plast, ki preprečuje lomljenje in izpadanje trepalnic. Idealna kombinacija skrbno izbranih sestavin dokazano deluje v korenini trepalnice in pospeši rast. Ste že slišali, da so obrvi okvir obraza? Serum Lux-Factor Eyelash ima edinstveno lastnost, da deluje tudi na obrveh. Tako lahko zgostite tudi obrvi, ki vam bodo nudile še dodatno zapeljiv videz. icon-expand Eyelash za rast trepalnic Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Hiter nanos in hitri rezultati Pričakujete lahko tudi do 85 % več volumna, trepalnice pa lahko podaljšate za kar 25 % v samo 2-4 tednih. Primeren je za vsakodnevno uporabo, ko dosežete želeno dolžino, pa se lahko za vzdrževanje rezultatov uporablja le 2- do 3-krat tedensko. V enem mesecu bo vaš pogled še privlačnejši Test na 4.000 uporabnicah, ki so 28 dni nanašale serum Eyelash za rast trepalnic Lux-Factor (zjutraj in zvečer), je pokazal: • Volumen trepalnic se ob redni uporabi lahko poveča do 85 odstotkov v samo od dveh do štirih tednih. • Dolžina trepalnic se lahko podaljša tudi do 25 odstotkov. • Trepalnice potemnijo vsaj za dva odtenka. • Po 28-dnevni terapiji z uporabo seruma uporabnice niso želele uporabljati nobenega drugega proizvoda za rast trepalnic. icon-expand Eyelash za rast trepalnic Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Priporoča ga tudi pevka Natalija Verboten »Zaradi narave dela veliko pozornosti posvečam svojemu videzu in pri tem mi več kot pomaga tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, s katerim sem vsaj za 30 % podaljšala svoje naravne trepalnice. Za televizijske nastope včasih še uporabim umetne trepalnice, a Lux-Factorjev serum poskrbi, da se ob tem moje naravne ne poškodujejo. Zares enostaven nanos in super proizvod. Priporočam!« 30-dnevna garancija Ne zaupate nakupovanju prek spleta? Sedaj lahko svoj nakup opravite povsem varno. Na vsako vaše naročilo vam nudimo kar 30-dnevno garancijo. V primeru nezadovoljstva lahko izdelek vrnete, mi pa vam povrnemo kupnino. icon-expand Eyelash za rast trepalnic Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Svoje naravne trepalnice lahko podaljšate tudi vi Do gostih trepalnic vas loči le še klik. Svoje naročilo lahko oddate na spletni strani www.luxfactor.net ali na brezplačni telefonski številki 01 777 41 07. Ob večjem naročilu vam ob vsakem nakupu podarjamo še DARILO in BREZPLAČNO POŠTNINO. Pohitite, saj lahko prav zdaj svoj serum za rast trepalnic naročite kar 50 % CENEJE.

Naročnik oglasa je Combokin.