Kako najhitreje shujšati? Lipo dieta daje najboljši rezultat!

Prihaja poletje in vsi bi radi shujšali čez noč.

Takšno besedilo bi se nadaljevalo z besedami, da je to nemogoče, toda želimo vam predstaviti novo metodo hujšanja, ki je zaslovela po hitrih rezultatih – izguba 7-10 % začetne telesne teže v samo 14 dneh. Takoj vam tudi povemo, da gre za farmakološko metodo, ki je bila klinično preizkušena in vključuje pripomočke za hujšanje – rastlinske vlaknine, za katere je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) odobrila zdravstveno trditev, da prispeva k izgubi telesne teže. Prav tako je protokol hujšanja prehransko popoln, kar pomeni, da zadovoljuje energetske in prehranske potrebe telesa v skladu s predpisi EFSA.

Liposukcijska dieta Gre za Liposukcijsko dieto , katere avtor je znani nutricionist Giovanni K. Mandra, ki je zaslužen za popoln videz številnih zvezdnic, med drugim Kolinde Grabar Kitarović, Nede Ukraden, Željka Samardžića in mnogih drugih. Liposukcijska dieta je učinkovita pri zmanjševanju nakopičene maščobe, saj deluje po principu »prisiliti telo, da se hrani z lastnimi maščobnimi zalogami«. Klinično je bila dokazana izguba 9,2 % odvečne maščobe v samo 14 dneh. Protokol hujšanja temelji na mediteranski prehrani in pripomočkih za hujšanje, da ne čutite lakote. Rastlinske vlaknine dobesedno napolnijo želodec, telo pa je oskrbljeno z vsem, kar potrebuje, tako da ni občutka lakote ali izgube energije. Prvi rezultati so vidni po 48 urah. Halid Bešlić je v samo 10 dneh izgubil 9 kilogramov, v enem mesecu pa skupaj 18 kilogramov.

Kaj je Liposukcijska "dieta"? Za aktiviranje presnove maščob so odgovorne aminokisline in hranila, ki jih dobite z mediteransko prehrano in kratkim postom. Dieta zadovoljuje vse potrebe organizma, posebno vlogo pa imajo rastlinske vlaknine, ki vas napolnijo z »nabrekanjem« v želodcu in občutkom popolne sitosti. Vsi ti pripomočki za hujšanje so združeni v edinstven in preprost protokol, ki ga lahko izvajate doma ob opravljanju vsakodnevnih opravil, saj med tretmajem, ki traja 14 dni, ne boste izgubljali energije za delo ali bili živčni in šibki.

