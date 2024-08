Kako nam indeks ekonomske svobode pomaga razumeti neoliberalizem

Indeks je posebej prikladen, ker nam pomaga trezno in znanstveno raziskovati sicer kontroverzen družbeni pojav, glede katerega na obeh straneh političnega spektra prevladujejo dogmatična ideološka mnenja.

Zaradi njegovih omenjenih lastnosti in vrlin ne preseneča, da ga je v zadnjih dveh desetletjih v več kot tisoč empiričnih študijah uporabilo že stotine ekonomistov, sociologov in politologov. Z njim običajno merimo stopnjo in učinke prostotržnih reform. Raziskovalci ponavadi govorijo o liberalizaciji, neoliberalnih politikah, kapitalizmu, washingtonskem konsenzu, prostih trgih oziroma institucijah ekonomske svobode, kar so vse sopomenke ali izrazito sorodni pojmi.

Glavni izsledki te bogate raziskovalne literature so pregledno zbrani v metaštudijah, kot so Economic Freedom of the World: An Accounting of the Literature (2014), Economic Freedom in the Literature: What Is It Good (Bad) For? (2022) in Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature (2024).

Dvom je dobrodošel, vendar ...

Raziskovalci odkrivajo, da liberalizacija še zdaleč nima tako slabih in enoznačnih družbenih učinkov, kot so v preteklosti z manj sistematičnimi meritvami ali le teoretskimi argumenti trdili kritiki. Zato niso vsi enako navdušeni nad indeksom. Skepsa seveda ni nujno problematična in je, če je pretanjena, celo izjemno dobrodošla, saj goli obstoj merskega instrumenta še ne pomeni, da je ta tudi raziskovalno primeren.

To je postalo toliko jasneje pred nekaj leti, ko so razkrili nepravilnosti v poročilu Doing Business, za katerim je stala sicer kredibilna Svetovna banka. Predvsem v povezavi s Kitajsko, Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati in Azerbajdžanom. Sledil je strogi interni pregled in prekinitev izdajanja poročila.

Toda kritike, ki jih imam v mislih, niso pretanjene, niti jih ne motivira iskreno premlevanje veljavnosti omenjene mere. Zdi se, da so ideološko motivirane, predvsem pa so naivne in neinformirane. Običajno gre za preprost zamah z roko, češ da je indeks ekonomske svobode načrtno manipulativno zgrajen tako, da bomo z njim našli same "pozitivne" oziroma normativno dobre učinke prostih trgov. To je vsaj dvakrat zgrešeno – kar bi kritiki vedeli, če bi se vsaj bežno informirali o meri, ki jo kritizirajo.