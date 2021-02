Kako naprej? Pri PD Mozirje si prizadevajo za čim hitrejšo obnovo

Vzrok požara v Mozirski koči na Golteh, priljubljeni planinski postojanki, še ni znan. Po končanih preiskovalnih delih pa si Planinsko društvo (PD) Mozirje prizadeva za čimprejšnjo sanacijo in pričetek obnovitvenih del. Pri pridobivanju sredstev za to jim bo v pomoč Planinska zveza Slovenije (PZS), roko pomoči so ponudili tudi v Občini Mozirje. Za kakršno koli obliko pomoči so se obrnili tudi na dobre ljudi, ki jim lahko pomagajo v obliki donacije ali pri delovnih akcijah.

"Nič ni ostalo," je dejala pretresena najemnica najstarejše slovenske koče, potem ko je ta v sredo zvečer na Golteh popolnoma pogorela. Da Mozirski koči žal ni bilo več pomoči pa so po intervenciji sporočili gasilci, ki so se skoraj štiri ure borili z ognjenimi zublji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Na požarišču se še vedno izvaja požarna straža, svoje delo pa so morali začasno prekiniti kriminalisti, saj so nekatera področja še prevroča, da bi bila primerna za preiskovanje. Če se bo žarišče dovolj ohladilo bodo predvidoma danes nadaljevali z odkrivanjem vzroka za nastanek požara, je na seji, ki jo je sklical dva dni po požaru, pojasnil predsednik PD Mozirje Boštjan Goličnik. Pri PD Mozirje si prizadevajo za čim hitrejšo in kakovostno izvedeno obnovo. Zato bodo po opravljenih preiskovalnih delih pogorišče najprej sanirali in nato pričeli z obnovitvenimi deli. Načrtujejo, da bodo s sanacijo pričeli v naslednjem tednu. Pri tem jim bo pomagal štab Civilne zaščite, ki jim bo priskrbel kontejnerje, ki bodo služili kot shramba za orodje ter bivalni objekt za potrebe izvajanja sanacijskih del na priljubljeni planinski postojanki. Vsekakor jim bo roko pomoči ponudila tudi krovna organizacija Planinska zveza Slovenije. Njen podpredsednik Miro Eržen je dejal, da bo"verjetno težko v kratkem pridobiti še kakšno finančno pomoč za obnovo, saj še niso končani niti postopki obnove koč na Korošici in na Okrešlju". Je pa dal pobudo za kandidaturo na razpisu za nepovratna sredstva za obnovo planinskih postojank, ki se obeta v kratkem. V pomoč jim bo tudi Občina Mozirje, ki bo, kot so zagotovili, aktivno pomagala pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, da bi društvo lahko kandidiralo na omenjenem razpisu. Pri projektiranju novega objekta je k načrtu obnovitve pristopila tudi domačinka, projektantka Darja Bezovnik Planovšek. Ker je dobrodošla vsaka oblika pomoči, so pri planinskem društvu na svoji spletni strani objavili transakcijski račun, na katerega lahko vsi zainteresirani nakažejo donacijska sredstva. Veseli bodo tudi vsakega para delovnih rok, zato ljudi pozivajo, naj se jim javijo za sodelovanje v delovnih akcijah.