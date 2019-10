Kako narediti policijsko in redarsko službo bolj učinkovito?

Policisti in redarji priznavajo, da ne vedo vsega in prosijo državljane za pomoč. S pomočjo povsem običajnih ljudi, ki ne vedo ničesar o njihovem delu, želijo ugotoviti, kaj državljani pogrešajo in kako obe službi narediti bolj učinkoviti. Sodelujoči v ABC pospeševalniku so podali ogromno idej, na ministrstvu pa bodo izbrali, katere bi lahko zaživele tudi v praksi.