Kako nas duši centralizacija?

Ni dvoma, da je med Slovenci Evropska unija priljubljena tudi zato, ker v njej lahko uživamo v svoji samostojnosti, hkrati pa smo del nečesa večjega. Podobno velja za Organizacijo združenih narodov. V mednarodnem smislu smo enotno za federalizem. Na interni ravni pa stvari postanejo zelo zapletene. Ni treba biti posebej podučen, da vidimo, da smo Slovenci zelo ponosni na svoje regionalno poreklo. Kako bi bilo kaj drugače, ko se seznanimo s svojimi izredno bogatimi in raznolikimi lokalnimi tradicijami, ki jih najdemo samo v določenih delih naše države? Spoštovanje lokalne različnosti je med Slovenci zelo sprejeto in nobena regija ni izpostavljena kot drugačna; razume se, da smo prav vsi malo drugačni in da je to dejstvo. V isti kalup nas ni za tlačiti.

Na uradni ravni pa razumevanja za to dejstvo nikoli ni zares bilo. Čeprav vsi vedo, kaj sta npr. Primorska in Štajerska, ti dve regiji v uradnem, upravnem smislu ne obstajata že od leta 1918. Vsi predlogi razdelitve države na upravne pokrajine ali regije hitro padejo v vodo. Statistične regije ostajajo to – statistika. Pri pouku slovenščine v šolah se regionalno pripadnost pesnikov in pisateljev omenja samo takrat, ko se temu res ne more izogniti in nato zelo hitro pospravi v predal. Pri pouku zgodovine obstaja enaka praksa, pri čemer se pri učni uri o zgodovini 19. stoletja posebej poudari, da je bila deželna zavest v času Avstro-Ogrske nasprotna narodni zavesti in v tem primeru orodje potujčevanja. Pripadnost svoji regiji in upoštevanje tega se na ravneh, ločenih od kulturnih običajev, obravnavata kot nekaj nezaželenega in nepotrebnega. Razmik med uradnim pojmovanjem in splošnim pogledom javnosti je zelo širok.

Najverjetneje je to posledica dejstva, da smo svojo neodvisno državo dobili šele pred kratkim. Na političnem, kulturnem in vseh sorodnih področjih je bilo tudi zaradi naše manjše številčnosti treba držati skupaj in enotno, pri čemer poudarjanje regionalne pripadnosti ni bilo nekaj koristnega. Vendar imamo danes že več kot 30 let neodvisno državo in zato je treba o naših regijah razmišljati drugače. To postaja že praksa – vprašanja, ki so bila nekoč obravnavana kot teme lokalnega značaja, so postala državna: tretja razvojna os, mariborsko letališče, drugi tir, park Stožice itd. Ker nobeden izmed teh projektov ne poteka brez zamud in afer, se vlado in ministrstva redno obtožuje, da je to namenoma; zamude in podražitve pomenijo počasnejši regionalni razvoj in večjo centralizacijo države. Ampak– ali je Slovenija sploh centralizirana? Če ni, ji to grozi?

Obstoječi statistični indeksi ekonomske in politične centraliziranosti Slovenijo večinoma postavljajo rahlo pod povprečje držav članic Evropske unije in krepko pod svetovno povprečje. Slovenija niti slučajno ni med najbolj centraliziranimi državami na svetu, kot pogosto slišimo v medijih; Ljubljana pri nas niti približno ne nosi enake moči kot npr. Pariz, London, Moskva, Tokio, Buenos Aires, Atene, Praga, Budimpešta, Istanbul itd. v svojih državah. Vendar imamo tudi v naši soseščini nekaj držav, ki imajo manjšo raven centraliziranosti: Nemčija, Italija, Švica, Poljska ... Slovenija torej ni ne bev ne mev, nismo ne hipercentralizirani kot recimo Francija in ne regionalizirani kot Španija. Kam nas nosijo obstoječi trendi?