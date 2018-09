Kako nastaja slana?

Če ima z vlago nasičen zrak še temp eraturo pod lediščem, vodna para preide neposredno iz plinastega v trdno agregatno stan je. V tem primeru se na predmetih in travi izločajo drobni ledeni kristalčki in takrat govorimo o slani. Ta se lahko pojavi tudi, kadar je na dveh metrih višine malo nad ničlo. Zakaj?

Slana nastaja v jasnih in mirnih nočeh, ko je prisotno močno ohlajanje spodnjih plasti ozračja. Ker hlad en zrak ne more sprejeti toliko vlage kot topl ejši, se odvečna vodna para začne izločati na predmetih in travi v obliki drobnih vodnih kapljic. Temperaturo, pri kateri se to zgodi, imenujemo temp eratura rosišča.

Letošnji pojav slane je najzgodnejši v zadnjih desetih letih. V večjem delu države prvo negativno temp eraturo beležimo v drugi polovici oktobra, letos pa kar en mesec prej. Na uradni meteorološki postaji v Kočevju je lani do prvega jesenskega minusa prišlo 25. oktobra (-0,5 °C), predlani 6. oktobra (-3,1 °C), najpozneje pa se je živo srebro spustilo pod ničlo pred desetimi leti in sicer šele 18. novembra (-4,5 °C). Podobno zgodaj kot letos se je nazadnje temp eratura spustila pod ničlo leta 1995, ko so 30. septembra izmerili -0,7 stopinj e Celzija.

Do slane pa ne bo prišlo v suhem ozračju in to kljub temu da temperatura pade krepko pod ledišče. Ko nas preplavi zelo mrzel zrak iznad območja polarnega kroga, je v njem zelo malo vlage, kar pomeni, da se med nočnim ohlajanjem temperatura ne zniža dovolj, da bi se na travi začeli izločati ledeni kristalčki.

Zelo podoben pojav slani so ledene rože na steklenih površinah, le da ledeni kristalčki nastanejo višje nad tlemi. Preden so začeli uporabljati centralno ogrevanje in dvojno zasteklitev oken so bile ledene rože v hladnem delu leta pogost pojav, ki nastane, ko vlažen zrak iz notranjosti hiše pride v stik z mrzlo stekleno površino in se pri te dovolj ohladi, da se ob tem začnejo izločati ledeni kristalčki. Oblika ledenih rož je odvisna od temperature zraka in tudi od tega, kako čisto je vaše steklo.