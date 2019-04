Kako nastane mavrica?

Mavrica zagotovo spada med pogostejše in bolj veličastne optične pojave v naravi. Nastane, ko nad nekim območjem hkrati dežuje in sije sonce. Mavrica se bolj pogosto pojavlja spomladi in poleti, ko imamo več krajevnih ploh in neviht. Ob ugodnih pogojih lahko vidimo celo dvojno mavrico, ko nad primarnim lokom nastane še en, a manj izrazit.

V pomladnem in poletnem času se velikokrat zgodi, da nas v naravi ujame ploha ali nevihta, včasih pa istočasno sije tudi sonce. V tem primeru se splača obrniti v smer, v katero potujejo sončni žarki, saj obstaja velika verjetnost, da bomo tam videli mavrico. Barve v mavrici si sledijo od vijolične z najkrajšo valovno dolžino do rdeče z najdaljšo. FOTO: POP TV Lom in odboj svetlobe na vodnih kapljicah Za nastanek mavrice sta najbolj pomembna lom in odboje svetlobe na vodnih kapljicah v zraku. Ko bela sončna svetloba posije na kapljico, se znotraj nje svetloba lomi. To se zgodi zaradi različne hitrosti svetlobe v zraku in vodi. Pri prehodu svetlobe skozi kapljico se del svetlobe odbije na stene kapljice, del je gre skozi. Za mavrico je pomemben tisti del, ki se odbije in nato na drugi strani kapljice izstopi iz nje ter tako povzroči mavrico. Pri prehodu iz zraka v vodo se svetloba lomi, zaradi različne valovne dolžine se barve ločijo. FOTO: POP TV Barve mavrice Bela sončna svetloba je sestavljena iz vseh barv. Vsaka barva ima nekoliko različno valovno dolžino, zato se posamezna barva pri prehodu iz zraka v vodo lomi pod nekoliko različnim kotom. Na ta način se barve ločijo in mi lahko na nebu opazimo celotno barvno paleto, od vijolične z najkrajšo valovno dolžino do rdeče z najdaljšo. Če hočemo mavrico zares videti, sonce ne sme biti previsoko, ampak mora biti nižje kot 42 stopinj nad obzorjem. Mavrica je zato najbolje vidna v jutranjih in večernih urah, najbolj izrazita je vijolična barva. Njena notranjost je vedno svetlejša od zunanjosti, saj se vidna svetloba ne more odbiti nad rdečo barvo, ampak le v notranjost mavrice. Ob ugodnih pogojih lahko nastane dvojna mavrica. FOTO: POP TV Dvojna mavrica Intenziteta mavrice je odvisna od moči svetlobe, predvsem pa od velikosti in števila kapljic v zraku. Če so pogoji ugodni, lahko zunaj glavnega loka mavrice opazimo še enega, pojav imenujemo dvojna mavrica. Zunanji lok je za približno polovico manj izrazit od notranjega, zanimivo pa je, da so v njem barve obrnjene in si sledijo od rdeče proti vijolični.