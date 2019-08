Kako nastanejo 'bele črte' na nebu?

Pri izgorevanju fosilnih goriv nastaja veliko vodne pare in ogljikovega dioksida, majhen delež predstavljajo ostali plini in manjši trdni delci. V nasprotju s temperaturo na površju je na višini, kjer letijo potniška letala, vse leto okoli –50 stopinj Celzija. Vodna para se zato spremeni v ledene kristalčke, z zemeljskega površja to vidimo kot dolg bel oblak. Kako dolgo sled letala ostane na modrem nebu, je odvisno od relativne vlažnosti zraka na višini leta.

Zagotovo ste kdaj na nebu opazili dolge bele črte, ki jih za seboj puščajo letala. Enkrat teh sledi sploh ni ali izginejo takoj po nastanku, drugič izginejo po kakšni minuti ali dveh, pridejo pa dnevi, ko so te sledi zelo obstojne in se celo razpršijo, tako da iz njih nastane pravi oblak in ne samo dolga bela črta.

Na višini 12 kilometrov je temperatura vse leto okoli –50 °C. FOTO: POP TV

Večina potniških letal leti na višini približno 12 kilometrov, pozimi običajno nekoliko nižje, poleti višje, včasih se višina leta prilagaja tudi vremenu. Temperatura je na tej višini vse leto globoko pod lediščem, tudi zdaj poleti je tam zgoraj okoli –50 stopinj Celzija. Glavna produkta pri izgorevanju kerozina v letalskem motorju sta vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2), nekaj je še ostalih plinov, manjši delež pa predstavljajo manjši trdni delci. Molekule vode, ki pridejo iz motorja v plinastem stanju, se zaradi izjemno nizke temperature hitro spremenijo v ledene kristalčke. Kristalčki lahko nastanejo neposredno iz vodne pare, kar imenujemo depozicija, lahko pa najprej nastane vodna kapljica in nato iz nje kristalček. Torej najprej s kondenzacijo vodne pare nastane vodna kapljica, ki se potem z zamrzovanjem spremeni v ledeni kristalček. Za še bolj učinkovito nastajanje kristalčkov in združevanje v malce večje snežinke pa poskrbijo trdni delci v izpuhu, ki so eni od ključnih dejavnikov nastanka kondenzacijskih sledi letal.

Pri gorenju kerozina nastane največ vodne pare in ogljikovega dioksida, nekaj je tudi manjših trdnih delcev. FOTO: POP TV

Kako obstojne so sledi? Na obstojnost kondenzacijskih sledi vpliva relativna vlažnost okoliškega zraka na višini leta. Če je vlage v zraku malo, se sledi hitro posušijo in izginejo. Ob nekoliko višji relativni vlažnosti letala puščajo za seboj vidno sled, ki izgine v nekaj minutah ali še prej. Če pa je relativna vlažnost okoliškega zraka zelo velika, so te sledi obstojne dlje časa. Na tej višini je vetra zelo veliko in iz kondenzacijskih sledi lahko nastanejo pravi oblaki, cirostratusi ali cirokumulusi.

Pri majhni relativni vlažnosti okoliškega zraka kondenzacijske sledi hitro izginejo. FOTO: POP TV