Kako nastanejo steklenice?

Spoznajte tehnični postopek nastanka steklenic. Naše steklo poznajo praktično na vseh celinah in je v svetu zelo cenjeno. Obiskali smo Steklarno Hrastnik, ki je v tem poslu že od leta 1860. Lani so proizvedli okoli 50.000 ton stekla. Izdelujejo visokokakovostne steklenice in namizno steklo. Na domačem trgu prodajo le 3 odstotke svojih izdelkov, večino pa izvažajo v tujino.