Kako negovati kožo po poletju (brez polne poličke izdelkov)?

Poletje na koži pogosto pusti več škode kot koristi, jesen pa že prinaša nove izzive. Zdaj je ključni trenutek, da koži povrnemo moč in preprečimo, da bi poletne poškodbe postale trajne. Mnoge ženske se v tem obdobju sprašujejo: katera krema bo pomagala? Ali res potrebujemo celo poličko izdelkov, da bo koža spet sveža?

icon-expand

Vzroki za nastanek gubic niso le leta

Gubice in utrujena koža niso vedno posledica staranja. Po poletju se pogosto pojavijo zaradi izsušenosti in pretirane izpostavljenosti soncu, jesenski zrak pa lahko stanje še poslabša. Zato je zdaj pravi čas, da svoji koži namenimo nego, ki deluje globinsko: vlaži, obnavlja, krepi in ščiti pred prezgodnjim staranjem.

Mit o petih izdelkih

Lepotna industrija nas pogosto prepričuje, da za popolno negovalno rutino potrebujemo pet, šest ali celo več izdelkov: eno kremo za dan, drugo za noč, tretjo za vrat, pa serum za okoli oči ... V resnici pa lahko ena dobra krema opravi vse te naloge – če vsebuje kakovostne in pravilno zasnovane sestavine.

icon-expand

Profesionalna terapija, ki jo lahko uporabljate doma

Prav tak izdelek je Lux-Factor 4D Hyaluron. Gre za profesionalno, klinično preizkušeno terapijo proti gubam in staranju kože, ki jo zaradi njene učinkovitosti priporočajo tudi dermatologi, saj dokazano prinaša vidne rezultate že po dveh tednih redne uporabe. Njena posebnost je patentirana 4D formula s čisto hialuronsko kislino evropskega porekla, ki prodira v vse plasti kože:

icon-expand

- Na površini takoj navlaži, zmehča in zaščiti povrhnjico. - V globljih plasteh spodbuja tvorbo kolagena in elastina. - Kožo napne in zmanjša videz gubic vse do 80 %. - Povrne sijaj, čvrstost in enakomeren tonus. Najboljše pri tem pa je, da je zaradi svoje nežne in varne sestave primerna za vse tipe kože, tudi najbolj občutljivo.

Preizkusite jo s promocijskim popustom Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je trenutno na voljo s kar 50 % promocijskim popustom in 30-dnevno garancijo zadovoljstva. Naročite hitro in enostavno na www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07. Pozor, promocijska ponudba je omejena!





icon-expand

Preprosta, a učinkovita rutina

4D Hyaluron kremo nanesite zjutraj in zvečer na obraz, vrat in dekolte po čiščenju kože. Njena lahkotna tekstura se hitro vpije, ne pušča mastnega filma in se odlično obnese pod ličili. Če nanos združite z nežno masažo obraza, boste še dodatno spodbudili prekrvavitev in učinek bo še boljši.

Zakaj zdaj?