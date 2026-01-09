Kako nizke temperature prenašajo živali?

Čeprav si morda lahko predstavljamo kravo ali konja na zasneženem travniku, pa bi nam zebra ali kamela na snegu dvignila obrvi. Pa vendar tudi pri nas živijo afriške živali. Kako preživljajo zasnežene dni, katere živali so se snega najbolj razveselile in kakšne težave sneg, led, mraz in sol povzročajo domačim živalim?