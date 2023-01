Kako nositi "Uggice"? Preverite tri nasvete za stilsko dovršen imidž

V zimskih mesecih je še posebej pomembno, da poskrbite za toplo obutev, v kateri bodo vaša stopala ostala suha, ta pa je lahko tudi ultimativni modni kos. Že odkar so se pojavile na tržišču, so škornje s podpisom avstralske modne znamke Ugg vzele za svoje številne zvezdnice in modne vplivnice, dandanes pa so priljubljene pravzaprav med vsemi generacijami. Zakaj torej ne bi navdušile še vas?

Preizkusite sproščeno različico

S parom Ugg škornjev ste lahko prepričane, da ste kar najbolje poskrbele za svoja stopala, saj so iz naravnih materialov. Veljajo za trpežno izbiro, marsikdo pa bi vam znal povedati, da so pravzaprav neuničljive. Izbirate lahko med različnimi modeli priljubljene Ugg obutve, vse od klasičnih modelov v rjavi, bež in črni barvi, ki so na voljo že vrsto let, lahko pa se odločite tudi za nekoliko bolj drzne odtenke, v denimo zlati, rožnati ali modri barvi, ki jih krasijo bleščice ali okrasne pentlje. V ponudbi so tako visoki ali nekoliko nižji modeli, ki so popularni v zadnjih sezonah. Poleg toplih stopal ste lahko prepričane, da boste z Ugg škornji poskrbele tudi za trendovski videz. Veljajo namreč za obutev, ki jo boste lahko skombinirale pravzaprav k čemerkoli, odlično se podajo tako h kavbojkam in puloverju, odlično pa se podajo tako k ožjim ali širšim hlačam, ki jih lahko zataknete v škornje, ali pa oblečete preko.

Škornji in obleka? Zakaj pa ne!