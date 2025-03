Kako nove metode zdravljenja spreminjajo prihodnost onkologije?

Medtem ko svet išče pot do miru, znanost išče rešitve v boju proti raku. Od elektroporacije do imunoterapije. Da bi lažje razumeli, kaj pomenijo novi načini zdravljenja, smo se odpravili v enega od laboratorijev na Fakulteti za elektrotehniko, kjer se ukvarjajo z elektroporacijo in razvijajo nove načine, ki so v pomoč tako onkologom kot pacientom.