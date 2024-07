Kako obvarovati Sočo?

"Jaz imam tukaj v Bovcu en strah." Tako pogovor z nami začne Primož Zorč iz športne agencije SportMix. "Klima v kraju je slaba, ljudje ne držimo skupaj. Poleg vseh udarcev je prišlo do tega, da si ljudje v kraju ne zaupamo več in si ne želimo dobro." V mislih ima razkol, ki vlada med domačini, ki od turizma živijo, in tistimi, ki bi na vrhuncu sezone radi imeli mir. Razkol med lokalno politiko in gospodarstvom ter nenazadnje razkol med župani treh občin, skozi katere teče Soča.

Občutna podražitev in bojkot kajakašev

Srž spora je kobariški odlok, ki je povozil starega. Ta je bil namreč usklajen med tremi občinami – Bovcem, Kobaridom in Tolminom. Plovba po Soči je stala tri evre. Ceno dovolilnic že od začetka letošnje sezone vsaka zaračuna posebej. Bovec tri, Kobarid deset in Tolmin pet evrov. Ker je reka za plovbo najbolj primerna na odseku od Bovca do Kobarida, je treba torej kupiti dve dovolilnici in plačati dvojno. Namesto dosedanjih treh evrov je cena po novem 13 evrov. Prav tako za marsikoga, ki ni vešč, to pomeni tudi logistične težave.

Kajakaši so v predsezoni Sočo bojkotirali, kar se je seveda odrazilo na številu nočitev. "Za nas so izven sezone najpomembnejši kajakaši, takrat ostalih gostov ni. Bom dala primer velike noči, lani smo imeli v kampu od 100 do 200 gostov na noč. Letos jih je bilo na velikonočni petek v kampu nič, v soboto pa deset," pravi Minea Lazar iz kobariškega kampa Lazar.

Turistični delavci se upravičeno bojijo, da gre poletni turizem po poti propadlega Kanina, ki jim je že vzel glavnino zimske sezone.

Ustavno sodišče pritrdilo občini Kobarid

Zadeve so eskalirale vse do Ustavnega sodišča, ki je ta teden pritrdilo kobariški občini – ta ima vso zakonsko pravico skrbeti za varnost na reki in dostope do nje, so obrazložili v sodbi.

To je kobariškemu županu Marku Matajurcu dalo zagon, da, kot pravi, dokončno uredi področje plovbe na Soči, postavi nadzor in poskrbi za varnost. "Imamo idejno zasnovo, se pravi, od parkirišč, sanitarij, preoblačilnic, tušev, parkirišč, vse, kar je potrebno. Tudi dovozna cesta," omenja projekt, ki naj bi se ga lotili z denarjem, ki ga bodo zbrali z dvigom cen. A na vprašanje, kdaj in ali ima občina časovnico za ureditev infrastrukture, ni znal odgovoriti. "Nimamo časovnice, ampak imamo idejno zasnovo."

Ravno to pa jezi tako kajakaše kot komercialne ponudnike spustov – infrastrukture ni. "To je daleč od ureditve," pravi Goran Kavs, eden prvih ponudnikov spustov po Soči v Bovcu. "Trenutna situacija je takšna kot v devetdesetih letih. Je okoljsko sporna, je na minimumu. Nimamo sanitarij, slačilnic. To je inkasantstvo in pristojbine, ki so oderuške, nič ne ponujajo v zameno in ne rešujejo dejanske situacije."

Medtem pa raste število agencij, ki ponujajo spuste po Soči – trenutno jih je okoli 100, dve tretjini v tuji lasti. Odpirajo le spletne strani, tržijo spuste, nekateri nimajo ustreznih prostorov, oblačijo se kar na cesti.

Problemi se kopičijo že leta. Kako jih rešiti, da bo dobro za vse – da ohranimo naravo, razbremenimo Sočo in v dolini obdržimo turizem, od katerega živijo domačini? Podrobno o tem zvečer v rubriki 24UR Inšpektor.