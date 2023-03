Kako oddati stanovanje v najem in dobro zaslužiti?

Vsi ki že imajo v lastni nepremičnino, ki je ne potrebujejo za bivanje ali pa še razmišljajo o nakupu nove nepremičnine, ki bi jo imeli kot investicijo, se sprašujejo, kako oddati stanovanje v najem in ob tem tudi kar največ iztržiti. Na prvi pogled največ dobička prinese kratkotrajno oddajanje stanovanja v turistične najeme. A to s seboj prinaša kar nekaj komplikacij, stroškov, ob tem pa je to pogosto tudi precej zamudno. Odlično rešitev lastnikom stanovanj omogočajo pri slovenski platformi Erasmus Home.

Oddajo stanovanja študentom iz Erasmus programa omogočajo na spletni platformi Erasmus Home, kjer so se specializirali za tovrstno oddajo stanovanj študentom iz celega sveta. Lastnikom stanovanj omogočajo višji in stabilnejši prihodek brez vnaprejšnji stroškov. Storitev oddajanja namreč plačajo šele ob že sklenjeni oddaji stanovanja, torej po prejemu plačila s strani najemojemalcev. Ob tem vse transakcije med najemniki, posrednikom in lastniki nepremičnine potekajo transparentno.

Študenti iz Erasmus programov univerz iz celega sveta so idealni najemniki, saj njihovo bivanje traja navadno le en semester, ki pa se ne prekriva z vrhom turistične sezone v Sloveniji (julij, avgust in prva polovica septembra). To z drugimi besedami pomeni, da lahko vaše stanovanje oddajate tekom leta študentom iz Erasmus programa, tekom sezone pa turistom, saj je povpraševanje po turističnih namestitvah v času sezone višje, prav tako pa tudi cene namestitev. Tako si boste zagotovili, da bo vaša nepremičnina ustvarjala kar najvišji dobiček tekom celega leta.

Oddaja stanovanja v turistične namene in za krajša obdobja z vidika zaslužka zveni zelo obetavno, a mnogi ob tem ne pomislijo na številne pasti, ki povzročajo sive lase in slabo voljo. V ozir je namreč potrebno vzeti tudi stroške čiščenja po vsakokratni oddaji, stroške vzdrževanja, dnevno komunikacijo s turisti, ki jim morate biti vedno na voljo, če ne želite tvegati slabe ocene na spletnih platformah za oddajanje. Pomislite na vse težave, s katerimi se soočajo turisti, ki vas bodo tako neprestano klicali in prosili za pomoč. Takšno oddajanje je zatorej tudi časovno precej potratno. Kako oddati stanovanje v najem, da boste še vedno dobro zaslužili in imeli ob tem kar najmanj dela?

Na vprašanje kako oddati stanovanje v najem in ob tem kar največ zaslužiti smo torej odgovorili. Storitev, ki jo ponuja Erasmus Home tako lastnikom nepremičnin, ki si želijo dodatnega zaslužka, ustvarja kar največ profita ob kar najmanj časovnega in finančnega vložka. Kako pa se lotiti oddajanja stanovanja v poletnih mesecih, v času turistične sezone, ko ni študentov, a vam lahko dodaten zaslužek prinesejo turisti?

1. Začnite z osnovami

V oglasu za oddajo nepremičnine morate navesti osnovne informacije o nepremičnini, kot so lokacija, velikost, število sob in ceno. Bodite čim bolj natančni in jasni pri podajanju teh informacij, saj bo to osnova, na kateri se bodo turisti odločili ali je nepremičnina primerna zanje ali ne.

2. Predstavite prednosti nepremičnine

Kaj dela vašo nepremičnino posebno? Ali ima velik vrt, prenovljeno kopalnico, sončno teraso ali odličen razgled, morda bazen? Poudarite te prednosti v oglasu, saj bo to turistom dalo občutek, da dobijo več za svoj denar.

3. Dajte slike

Fotografije nepremičnine so ključnega pomena pri privabljanju najemnikov. Zagotovite, da so fotografije jasne, dobro osvetljene in prikazujejo vse pomembne dele nepremičnine. Če je mogoče, vključite tudi 360-stopinjsko fotografijo ali virtualni ogled.

4. Navedite opis okolice

Če je vaša nepremičnina dobro povezana z mestnim središčem ali ima dostop do trgovin, parkov ali druge infrastrukture, to navedite v oglasu. Osredotočite se na stvari, ki so pomembne za turiste.

5. Ne pozabite na dostopnost

Ali je nepremičnina dostopna z avtomobilom ali javnim prevozom? Ali ima dostop za invalide? Je na voljo parkirišče? To je pomembno, saj bodo turisti želeli vedeti, ali je nepremičnina primerna za njihove potrebe.

6. Dajte kontaktne podatke

V oglasu navedite kontaktne podatke, kot so telefonska številka ali e -poštni naslov, da bodo zainteresirani lahko stopili v stik z vami, če bodo želeli več informacij.

7. Uporabite privlačne besede

V oglasu uporabite privlačne besede, ki bodo pritegnile pozornost. Uporabljajte pozitivne izraze, namesto "lepa hiša v mirni ulici", napišite "čudovita vila v prestižni soseski".

8. Prilagodite oglas ciljni publiki

Če ciljate na turiste, izpostavite prednosti, ki so primerne zanje. Razmislite, ali ciljate na družine ali na samske pare. Temu prilagodite komunikacijo. Če na primer primarno ciljate na družine, potem izpostavite zanimivosti in aktivnosti, ki so v bližini in so primerne za družine z otroki.

Torej, kako oddati stanovanje v najem? S pravilno kombinacijo osnovnih informacij, prednosti, fotografij, opisa okolice, dostopnosti, razpoložljivosti, kontaktov in privlačnih besed ter poudarkom na varnosti in zanesljivosti lahko ustvarite učinkovit oglas, ki bo prepričal najemnika, da vas kontaktirajo.



Naročnik oglasa je Spartan development d.o.o.