Kako odviti zamašek s plastenke z avtomobilom?

Po izzivih z vedri ledene vode in plesu Harlem Shake se je po družbenih omrežjih bliskovito razširil nov izziv, tako imenovani "Bottle Challenge" oziroma po naše izziv odvijanja zamaška. Ljudje poskušajo na vse možne načine odviti pokrov, med tem ko mora steklenica ostati cela. Trend se je najprej pojavil med ljubitelji borilnih veščih, kjer so z nogo odvijali zamaške in se bliskovito razširil.

Pevka Mariah Carey se je odvijanja zamaška lotila s petjem visokih tonov, na zelo inovativen in atraktiven način pa se je odvijanja lotil tudi Ptujčan Rok Vesenjak. Zamašek je namreč odvil kar s tako imenovanim avtomobilskih driftanjem.