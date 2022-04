Kako ohraniti kopalnico vedno suho in tuš popolnoma čist

Vaša kopalnica bo končno zasijala, tla bodo suha, tuš kabina pa bo kristalno čista s setom 8 kolesc Rollero za tuš kabino. Veste, kako težko je lahko pranje kabine, čiščenje vsakega kota, na koncu pa vedno ostane vodni kamen ali umazane usedline na dnu vrat.

Ob tem so še bolj utrujajoča tla v kopalnici, ki po uporabi tuš kabine vedno ostanejo mokra in spolzka. Zdaj lahko to spremenite in naredite kopalnico brezhibno sijočo!

icon-expand Rollero FOTO: Arhiv ponudnika

Kako je mogoče, da ta mali set kolesc rešuje tako VELIKE probleme? Ta fantastični set 8 kolesc deluje tako, da se pritrdi na vrata tuš kabine. To omogoča nemoteno zapiranje in odpiranje vrat tuš kabine, kar podaljša njeno življenjsko dobo . Kolesca so odlične kakovosti in so trdno pritrjena na vrata tuš kabine, tako da voda ne bo mogla uhajati skozi robove kabine in vaša tla bodo ostala suha. Vse to omogoča, da vaša kopalnica zasije, po uporabi tuš kabine pa vam ne bo treba več brisati ploščic. Kaj pa "najtežji" del – čiščenje? Čiščenje tuš kabine je lahko res naporno, saj zahteva temeljito čiščenje vsakega kotička. Ko je tuš kabina pritrjena s setom 8 kolesc, postane čiščenje enostavno ! Vrata enostavno odstranite, očistite in jih brez težav ponovno namestite. Ta način čiščenja vam omogoča, da gobico potisnete v vsak kotiček, ki je obložen z vodnim kamnom in umazanimi usedlinami.

icon-expand Rollero FOTO: Arhiv ponudnika

Set 8 kolesc za kabino za tuširanje rešuje naslednje težave: - Vrata tuš kabine se bodo odpirala gladko in brez težav - Nič več mokrih tal v kopalnici - Podaljša življenjsko dobo tuš kabine - Omogoča najlažji način čiščenja Dolgoletni sodelavec v vaši kopalnici – set 8 kolesc Ti odlični in inovativni pomočniki so izdelani iz materialov odpornih proti koroziji, kar pomeni, da jih lahko uporabljate dlje časa. Olajšale vam bodo vsakdan in z veseljem jih boste priporočili svojim prijateljem. Set je univerzalen in ustreza vsem kabinam s tovrstnimi krogličnimi ležaji

icon-expand Rollero FOTO: Arhiv ponudnika