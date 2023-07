Kako okusno! Nov dodatek jedem za polnejši okus

Priprava:

1. Kvinojo skuhajte po navodilih na embalaži. Odcedite s cedilom in pustite, da se ohladi.

2. Korenje in rdečo peso olupite ter naribajte.

3. Kvinojo in odcejen fižol stresite v skledo in pretlačite s tlačilko za krompir. Primešajte rdečo peso, korenje in peteršilj. Ovsene kosmiče v mešalniku zmeljite v moko in jih dodajte k tem sestavinam. Dodajte še Knorr zelenjavno jušno osnovo v prahu, sol in poper ter vse skupaj dobro premešajte. Iz pripravljene zmesi oblikujte 8 tankih polpetov in jih za 15 minut postavite v hladilnik.

4. Rdečo čebulo olupite in narežite na tanke kolobarje. Avokado prepolovite, odstranite koščico, z žlico izdolbite sredico in narežite na rezine. Paradižnik operite in narežite na tanke rezine.

5. Polpete v ponvi na malo olja hrustljavo zapecite z obeh strani. Bombetke za burger razpolovite. Vsako z notranje strani namažite z žlico majoneze. Obložite s polpetom, solato, avokadom in čebulo ter pokrijte z drugo polovico bombetke.

Kuharski nasvet: Če je zmes za polpete premehka, vanjo vmešajte še nekaj ovsenih kosmičev.