Kako operativen je še vladni falcon? Za popravila odšteli že 180.000 evrov

Po tem, ko se je prejšnji teden vrnilo s servisa v Švici, so letalo zaradi tehnične okvare včeraj znova prizemljili. Obrambni minister Marjan Šarec zato ni mogel odleteti v Bruselj. Več organizacijskih zapletov zaradi odpovedanih letov falcona je imela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. In kaj pravijo na obrambnem ministrstvu, kjer vzdržujejo in upravljajo vladno letalo?

Kronanje novega britanskega kralja v začetku maja. Edina vabljena predstavnica Slovenije je v London letela z državnim letalom. Od koder se je zaradi okvare dan kasneje vrnila z letalom slovaške predsednice Čaputove. Falcon je namreč vmes odletel v Stockholm po zdravstvenega ministra Loredana, a je pilot pri tem zašel v nevihto.

Janko Kene pilot in vodja posadke falcona: "Posadka je pač letela v en oblak, ki je bil na radarju kot deževen. Bil je zelo močen naliv in so po postanku ugotovili določene poškodbe zaradi toče."