Kako opremiti teraso?

Garniture so vedno preverjena izbira

Preden se odločite za urejanje terase, preverite predvsem koliko prostora imate na voljo. Na manjšem balkonu si privoščite manj kosov pohištva, na terasi, kjer lahko uživate v razkošju prostora, pa imate nekoliko več svobode pri dekoriranju in urejanju ambienta. Najpomembnejši del opreme je zagotovo vrtno pohištvo . Izbira je velika, lahko se odločite za vrtne mize in stole, če imate veliko teraso, si morda omislite ležalnik in senčnik, najbolj preverjena izbira so vsekakor vrtne garniture, ki jih sestavljajo ujemajoči se stoli in miza.

Izberite trpežen material

Preden se odločite za nakup, izberite trpežno vrtno pohištvo, ki vam bo služilo več let. Klasična in nepogrešljiva izbira je leseno vrtno pohištvo, nadvse priljubljeno pa je tudi vrtno pohištvo iz ratana. V zadnjem času se pogosteje uporablja poliratan, umetna alternativa naravnemu ratanu, ki ga pridobivamo iz lesa palme ratan. Za razliko od naravnega ratana velja poliratan za nadvse odporen material, ki zdrži obremenitve, ne da bi pri tem izgubil svojo prožnost. Zlahka je kos temperaturnim nihanjem, odporen pa je tudi na sončne kreme in klorirano vodo. Priporočljivo je torej, da izberete material vrtnega pohištva ki je odporen proti vsem vremenskim razmeram, a če je le mogoče, vrtno pohištvo shranjujte pod streho, ali pa ga v času neuporabe pokrijte.