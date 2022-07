Kako optimizirati spletno stran?

Optimizacije spletne strani se lahko lotimo na več načinov. Pri razvrščanju pozicij Google upošteva več kot 200 različnih dejavnikov. V nadaljevanju bomo izpostavili vse najpomembnejše.

Optimizacija spletnih strani zajema onsite in offsite optimizacijo. Kot že sama beseda pove, se onsite optimizacija navezuje na elemente na spletni strani, gre za t.i. tehnično optimizacijo. Offsite optimizacija pa je vezana na podporne elemente, povezane s spletno stranjo.

Onsite optimizacija

V sklopu onsite optimizacije poskrbimo, da je besedilo na spletni strani zapisano pravopisno in slovnično korektno, da so zapisi ustrezno dolgi, in da so vključene ustrezne besede. V nadaljevanju se lotimo raziskave najpogosteje uporabljenih ključnih besed določenega produkta ali storitve, meta opisov in naslovov posamezne strani. Prav tako moramo poskrbeti, da spletna stran gostuje na dovolj hitrih strežnikih na približno enaki lokaciji kot ima spletna stran uporabnike. Za kvalitetno optimizacijo spletne strani moramo poskrbeti tudi za ustrezen način prikazovanja vsebine glede na vrsto naprave (telefon, računalnik, tablica), preko katere uporabnik dostopa in za hitrost nalaganja ter odzivnost spletne strani.

Offsite optimizacija

Ko je onsite optimizacija spletne strani zaključena, pričnemo z offsite optimizacijo. Google pri razvrščanju iskalnih zadetkov upošteva praktično vsa dogajanja na spletu. Z offsite optimizacijo spletne strani zato želimo Googlu sporočati, da je spletna stran za določeno iskano ključno besedo dobra referenca. To storimo s pomočjo signalov, ki prihajajo z drugih spletnih strani, blogov ali forumov. Najpogosteje uporabljena tehnika se imenuje linkbuilding oz. grajenje podpornih povezav. Kot primer lahko izpostavimo naslednje: če vas bo nekdo omenil na forumu ali delil vašo objavo, bo Google ocenil, da je vsebina vaše strani za uporabnika koristna in jo zato rangiral višje ter tako skušal pokazati širši množici, ki se zanima za določeno ključno besedo. Cilj offsite optimizacije je pridobiti čimveč kvalitetnih povezav z drugih spletnih strani, ki so tematsko povezane z našo vsebino. Več, kot bo povezav na določeno spletno stran, višje jo bo Google uvrstil za določene ključne besede.

Kako začeti z optimizacijo spletne strani?