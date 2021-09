Kako ostati fit po poletju?

Brezskrbnih poletnih dni je konec. Vročina pojenja, dopusti so v večini zaključeni. Vračamo se na stare tirnice - šola, služba in ostale obveznosti. Predvsem sprememba vremena in preživljanje več časa v zaprtih prostorih nas nekako silita k večjemu vnosu hrane v telo. Ali ni nekaj najlepšega gledati tvojo najljubšo serijo, zavit/a v deko, s toplim kakavom in piškoti v rokah? Je. In s tem ni nič narobe. Vendar vsakodnevno vnašanje visokokaloričnih, sladkih, slanih in mastnih prigrizkov v telo hitro prinese tudi dodatne kilograme. In potem ... ''adijo poletna postavca''. Naslednje leto pred poletjem pa ponovno sledita mučenje v fitnesih in stroge diete. Povrhu vsega pa je vsako leto kilograme tudi težje izgubiti. Vprašanje, ki se ob tem poraja je, ali obstaja rešitev?

Obstaja! Zakaj ne bi aktivnih poletnih dni podaljšal/a tudi v zimo, slastnih prigrizkov pa zamenjal/a z enako dobrimi, a manj kaloričnimi? Bistvo zdrave in uravnotežene prehrane je zadosten vnos sadja, zelenjave, vlaknin, beljakovin in kakovostnih maščob. »Zmernost je lepa čednost« je v tem primeru najbolj primerna fraza. Pri prehrani nobeno pretiravanje ali skrajnost nista zdrava za naše telo. Ker pa pozimi radi posegamo po visoko kalorični hrani, je vnos le-te smiselno zmanjšati oz. jo zamenjati z bolj zdravimi različicami živil. SWY brand ponuja široko paleto živil z manjšo vsebnostjo sladkorja, ki so kljub temu božanskega okusa. Svoje zajtrke in malice lahko popestriš z našo proteinsko granolo brez dodanega sladkorja. Izbiraš lahko med tremi okusi v stalni ponudbi – bounty, jagodna in navadna. Pogosto izdamo tudi limited edition nove okuse granole! Ko si na poti ali pa preprosto nimaš časa za pripravo obroka, imamo mi rešitev zate! Vibo smart chocolate je beljakovinska čokoladica brez dodanega sladkorja, ki na trgu izstopa, saj sta njena struktura in okus božanska! Če želiš poskrbeti še za zdravje svoje kože, las in nohtov pa izberi čokoladici Lady ali Bianca, ki vsebujeta tudi kolagen, msm, l-karnitine in zeleni čaj. Če ti primanjkuje energije, izberi različico Performance, ki bo z vsebnostjo kofeina nadomestila eno kavico. Če pa si ljubitelj/ica klasičnih okusov, izberi navadno mlečno čokolado – Classic ali belo čokolado – Bianco. Na tej točki zagotovo ne smemo pozabiti izpostaviti naše pestre ponudbe beljakovinskih namazov brez dodanega sladkorja in palminega olja. Med vsemi najbolj izstopa White protein spread z okusom kokosa, narejen v Sloveniji, iz kvalitetnih sestavin, ki te s svojim okusom ponese naravnost na Bali!

Poleg prehrane igra pomembno vlogo pri vzdrževanju fit postave in zdravega telesa tudi fizična aktivnost. Če se težko spraviš k vadbi, si poišči pravo družbo in prostor, kjer se boš počutil/a sproščeno. Telovadiš lahko tudi doma, v naravi ali v bližnjem fitnesu / telovadnici. Za vadbo doma ne potrebuješ veliko, le nekaj prostora in blazino za vadbo. Kakšen pripomoček, kot sta elastika ali utež le še dodatno pripomoreta h kakovosti vadbe. Tistim, ki raje trenirate v fitnesu in se to jesen nikakor ne morete ponovno spraviti k vadbi pa predlagamo, da trenirate skupaj z našo Petro Parovel. Še vedno nimaš motivacije? Potem se nam oktobra pridruži v našem drugem BOSSBABE programu, ki je že spomladi obnorel celotno Slovenijo! Poleg v celoti posnetih treningov za mesec dni, 4-tedenskega jedilnika, knjige s fit sladicami, velike skupnosti na Facebooku in Instagramu ter ekstremne motivacije, te čaka še veliko drugega! Uspeh in zadovoljstvo sta več kot zagotovljena!

