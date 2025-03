Pornografija je slaba učiteljica: kako otroku razložiti spolnost?

Mladi informacije vse pogosteje iščejo na spletu. Kot kažejo rezultati ankete, ki so jo opravili na Fakulteti za družbene vede, je pornografijo že gledalo 44 odstotkov osnovnošolcev in 62 odstotkov srednješolcev. Vsaj toliko jih je priznalo. Mladi imajo posledično nerealna pričakovanja glede spolnosti, večkrat tudi ne znajo ubesediti svojih težav, opozarja ginekologinja Tinkara Srnovršnik, uporabljajo pa izraze, ki jih starejši pogosto sploh ne poznamo, kot so doxing, kink in klitopismenost.