Kako ozko je v resnici ozko grlo na Eko skladu?

Če odprete spletno stran Eko sklada, boste naleteli na obvestilo, ob katerem lahko le zavzdihnete. Trenutno se obdelujejo vloge, prispele na dan 28. 12. 2021. "Trenutno obdelujemo vloge, oddane na 12. 1. 2022," nas popravi Mojca Vendramin , direktorica Eko sklada in nadaljuje: "Traja pa tako dolgo zato, ker smo prejeli ogromno število vlog, število zaposlenih pa je enako. Dodatnih ljudi ni mogoče zaposliti zaradi omejitve kadrovskega načrta, ki ga določa vlada." Kar preprosto pomeni, da investitorji oziroma prosilci naj ne računajo, da bodo postopki hitrejši.

Trenutno iz naslova skupnega razpisa za elektrarne in energetsko obnovo stavb na obdelavo čaka še 11.000 vlog, strah pred energetsko krizo pa še dodatno poganja povpraševanje. "Zaradi izrednega priliva števila vlog letos do marca ocenjujemo, da bo čakalna doba na obravnavo vloge sedem mesecev," pojasnjuje direktorica, a roki se že podaljšujejo in se očitno še bodo, kar pomeni, da bodo samo letos prispele vloge obdelovali do konca prihodnjega leta.

Navedbe potrjujejo tudi številke. Lani so v celem letu prejeli 8.481 vlog za subvencije, letos pa samo v prvih treh mesecih, do konca marca torej, že 9.721. Denarja za dodelitev nepovratnih sredstev bo po njihovi oceni zmanjkalo, za zdaj pa novih javnih pozivov ni odprtih. Na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) pravijo, da je trenutno v javni obravnavi sprememba odloka porabe sredstev iz Podnebnega sklada, kjer je predvideno povečanje sredstev za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo, in sicer v višini dodatnih 20 milijonov evrov. Kdaj bodo na voljo nova sredstva, ni jasno.

So pa zato z ministrstva dovolj jasni namigi o tem, da morda subvencije za sončne elektrarne sploh ne bodo več potrebne, še posebej če bodo vztrajale tako visoke cene električne energije. "Pozivamo vse, ki to lahko storijo, da se odločijo za investicijo tudi brez čakanja na nov razpis Eko sklada. Dejstvo je, da je ob naraščajočih cenah investicija v sončno elektrarno smiselna naložba, ki se bo hitro povrnila, hkrati pa bo odjemalcu zagotovila tudi manjšo izpostavljenost nestabilnim svetovnim trgom z energenti in zanesljivo oskrbo." Investicija naj bi se brez subvencije povrnila že v osmih letih.