Kako pa kaj vaše novoletne zaobljube?

Med prazniki pa je tudi marsikdo od nas jedel, kot da jutri ne obstaja. In zdaj je januar, odličen čas za nov začetek in nove navade. To, kaj vnašamo vase je izjemnega pomena za zdravje - zdravje pa je najpogostejša želja, ki jo imamo.

Koliko čokolade ste torej že pojedli, odkar ste prvega januarja nehali jesti sladko? In koliko cigaret pokadili, odkar ste tokrat pa res nehali kaditi. Kakšne pa so kaj vaše novoletne zaobljube? Zakaj je novoletne zaobljube tako težko držati? In kako se jih sploh lotiiti - je dovolj zgolj želja v glavi ali potrebujemo natančen načrt, po možnosti na papirju?