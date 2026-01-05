Naslovnica
Slovenija

Kako pa kaj vaše novoletne zaobljube?

05. 01. 2026

Avtor:
Svet
Leto 2026

Novo leto je običajno čas, ko si s simbolnim novim začetkom zastavimo tudi nove osebne začetke ali zaobljube. Ponavadi se odločimo, da zdaj bomo pa res jedli bolj zdravo, začeli telovaditi, prenehali s kajenjem in alkoholom, omejili telefon, začeli več brati, meditirati.

Med prazniki pa je tudi marsikdo od nas jedel, kot da jutri ne obstaja. In zdaj je januar, odličen čas za nov začetek in nove navade. To, kaj vnašamo vase je izjemnega pomena za zdravje - zdravje pa je najpogostejša želja, ki jo imamo. 

Koliko čokolade ste torej že pojedli, odkar ste prvega januarja nehali jesti sladko? In koliko cigaret pokadili, odkar ste tokrat pa res nehali kaditi. Kakšne pa so kaj vaše novoletne zaobljube? Zakaj je novoletne zaobljube tako težko držati? In kako se jih sploh lotiiti - je dovolj zgolj želja v glavi ali potrebujemo natančen načrt, po možnosti na papirju?

novoletne zaobljube dieta hrana

Na čelo protikorupcijske komisije želi pet ljudi

