Kako pametna ura Samsung Galaxy Watch6 pomaga izboljšati vaš življenjski slog

V hitrem svetu nosljive tehnologije je Samsung Galaxy Watch6 serija pametnih ur svetilnik inovacij, saj brezhibno združuje najsodobnejše funkcije in premišljeno oblikovanje.

Nova serija prinaša dve uri Galaxy Watch6 in Galaxy Watch6 Classic . Galaxy Watch6 je vrhunski vsakodnevni pripomoček s sodobno in minimalistično zasnovo in je na voljo v 44-milimetrski različici v grafitni in srebrni barvi ter v 40-milimetrski različici v grafitni in zlati barvi. Galaxy Watch6 Classic prinaša brezčasno zasnovo ure, ki oboževalcem ponovno prinaša priljubljeni vrtljivi okvir in je na voljo v črni in srebrni barvi v velikosti 43 mm in 47 mm.

Boljše počutje se začne z boljšim spancem Spanje je temelj dobrega počutja in ura Galaxy Watch6 serije ga jemlje resno. S poglobljenim vpogledom v spanje zagotavlja celovito razumevanje vzorcev spanja, vključno z oceno spanja, doslednostjo spanja in prilagojenimi sporočili o spanju. Vendar se pri tem ne ustavi - ta ura ponuja motivacijsko svetovanje o spanju, pri čemer spremlja vaše spalne navade in zagotavlja redne analize. V povezavi z aplikacijo SmartThings, ura poskrbi za boljši počitek in pripravi tudi vaše domače okolje tako, da na vseh ostalih povezanih napravah vključi način spanje. Z novim senzorjem Invisible LED poskrbi, da ura ne oddaja moteče svetlobe med nočnim počitkom. Z vsem tem ustvari spanju prijazno okolje, ki zagotavlja, da se zbudite sveži in pripravljeni na dan. Personaliziran fitnes trener Z Galaxy Watch6 serijo pametnih ur lahko izboljšajte tudi svojo telesno pripravljenost. Ura presega sledenje osnovnim meritvam in ponuja izboljšane meritve telesne sestave, skupaj s prilagojenimi nasveti za telesno pripravljenost in prehrano. Merjenje in določitev personaliziranih območij srčnega utripa vam omogoča, da optimizirate vadbo in tako zagotovite, da boste vsako vadbo kar najbolje izkoristili. Prilagojeni sledilniki vadbe, kot sta spremljanje teka (Track Run) in vadba po meri (Custom Workout), vam omogočajo, da prevzamete nadzor nad svojo vadbo v fitnesu. Vrnil se je priljubljeni vrtljivi okvir Oblikovna evolucija Galaxy Watch6 serije je presenetljiva in prinaša brezčasni slog klasike. Za kar 20 % večji zaslon zagotavlja poglobljeno izkušnjo in vam omogoča, da vidite ter naredite več tudi pri močni sončni svetlobi. Modeli Galaxy Watch6 Classic pa se ponovno ponašajo z vrtljivim okvirjem iz elegantnega nerjavnega jekla.

Za vsak okus in slog Z različnimi paščki, ki so na voljo, lahko z uro brez težav izrazite svojo individualnost. Z novo funkcijo menjave paščka z enim samim klikom je njihovo kombiniranje povsem enostavno. Poleg tega velik izbor številčnic zagotavlja, da se vaša ura ujema z vsemi vidiki vašega življenjskega sloga. Lahkoten pašček iz tkanine je skupaj s številčnico ure Sleep Coaching na primer odličen spremljevalec pri spanju, saj zagotavlja udobje in pregleden prikaz informacij na zaslonu ure. Optimizirana zmogljivost Pod ohišjem ure Galaxy Watch6 serije je izjemna zmogljivost. Procesor Exynos W930 in 2 GB pomnilnika omogočata, da so interakcije z aplikacijami bolj gladke in odzivne. Zmogljivejša baterija v kombinaciji z možnostjo hitrega polnjenja poskrbi, da ne ostanete brez energije podnevi in ponoči. Z varnostno platformo Samsung Knox pa so vsi vaši povsem podatki varni. Ure Galaxy Watch6 serije niso le pametne ure, temveč odlični sopotnik za dobro počutje, fitnes treniranje in pika na i kot stilski dodatek. S svojimi obsežnimi funkcijami, premišljeno zasnovo in optimiziranim delovanjem ura na novo opredeljuje, kaj je lahko pametna ura.

