Kaj pet najboljših učiteljev v državi meni o izzivih koronavirusa?

Ko so se v ponedeljek odprla vrata vseh šol v državi, se vanje niso vrnili le učenci, ampak tudi učitelji. Tudi za njimi je zanimivo leto, v katerem so se marsikaj naučili, pravi pet uradno najboljših učiteljev, finalistov projekta "Učitelj sem, učiteljica sem". Starše pa pomirjajo, da bodo vse težave in morebitne luknje v znanju, ki jih je prinesla šola na daljavo, kmalu le spomin. In da nam lahko ta izkušnja pomagati ustvariti še boljšo šolo.