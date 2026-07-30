Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Kako Petrol zagotavlja kakovost goriv od dobave do točenja?

Ljubljana, 30. 07. 2026 10.23 pred 11 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Petrol

Ko se prižge lučka za gorivo, večina voznikov najprej pomisli, kje je najbližji bencinski servis, kakšna je cena goriva in kako hitro lahko nadaljuje pot. A za vsakim litrom goriva je dolga pot preverjanja, nadzora in testiranj.

Pri Petrolovih gorivih Q Max kakovost ni prepuščena naključju, ampak temelji na standardih, laboratorijskih analizah, certifikatih in nadzoru od dobave do točenja.

Kdo nadzira kakovost goriva v Sloveniji?

Kakovost goriva v Sloveniji ni stvar občutka ali posamezne obljube ponudnika. Tekoča goriva, med njimi motorni bencin in dizelsko gorivo, morajo izpolnjevati stroge zahteve glede kakovosti, saj s tem prispevajo k varstvu zdravja, okolja in zanesljivi uporabi v različnih vozilih.

Distributerji tekočih goriv morajo zagotavljati monitoring kakovosti goriv za pogon motornih vozil, pooblaščeni izvajalci pa odvzemajo vzorce goriva v skladiščih distributerjev ali pri neposredni dobavi goriva. Za voznika to pomeni, da za gorivom, ki ga natoči, stoji sistem preverjanja.

Petrol

Katere evropske standarde morajo izpolnjevati goriva?

Goriva na evropskem trgu morajo izpolnjevati predpisane zahteve, ki določajo njihove ključne fizikalno-kemijske lastnosti. Te zahteve opredeljujejo, kakšno mora biti gorivo za varno uporabo, kakovostno zgorevanje, zanesljivo delovanje motorja in manjši vpliv na okolje.

Ti standardi predstavljajo osnovo kakovosti. Pri Petrolovih gorivih Q Max pa se kakovost nadgrajuje še z razvojem, naprednimi dodatki, preverjanjem in nadzorom, ki gorivu dajejo dodatno vrednost za sodobne bencinske in dizelske motorje.

Kako Petrol preverja kakovost goriv od dobave do točenja?

Pri gorivu je pomembna celotna pot, ne le trenutek točenja. Gorivo mora ustrezati zahtevam že ob dobavi, njegova kakovost pa mora ostati nadzorovana tudi med skladiščenjem, transportom in na prodajnem mestu.

Pri Petrolovih gorivih Q Max je kakovost nadzorovana na ključnih točkah dobavne verige. Sistem vključuje kontrole v laboratoriju za naftne derivate, preverjanje fizikalno-kemijskih lastnosti goriva ter dodatne preglede akreditiranih neodvisnih zunanjih institucij in laboratorijev. Tako se preverja, ali gorivo ustreza predpisanim standardom, tehničnim zahtevam in kakovosti, ki jo vozniki pričakujejo pri vsakem točenju.

Petrol

Kdo izvaja teste goriv in kaj se pri njih preverja?

Teste goriv izvajajo strokovno usposobljeni laboratoriji in pooblaščene kontrolne institucije. Pri tem se preverja, ali so goriva skladna z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, specifikacijami ter tehničnimi predpisi.

Laboratorij Petrol je osrednji slovenski laboratorij za naftne derivate, njegova osnovna dejavnost pa je preskušanje tekočih goriv, maziv in nekaterih kemijskih proizvodov za lastne potrebe ter za zunanje naročnike. V laboratoriju preskuse izvajajo po mednarodno objavljenih standardnih metodah, redno pa sodelujejo tudi v medlaboratorijskih primerjavah, ki preverjajo usposobljenost in enakovrednost z drugimi naftnimi laboratoriji.

Kaj pomeni evropski certifikat kakovosti EQTM za goriva Q Max?

Goriva Q Max so prejela evropski certifikat kakovosti EQTM, European Quality Trademark. Ta certifikat potrošnikom pomaga prepoznati evropske izdelke z dokazano kakovostjo, ki se neprestano razvijajo. Certifikat EQTM podeljuje Evropsko združenje za kakovost, pri certificiranju pa se ne preverja le posamezen izdelek, ampak tudi poslovanje podjetja, razvoj izdelka, pot izdelka do kupca in stalne izboljšave.

Za Petrolova goriva Q Max to pomeni dodatno potrditev, da kakovost temelji na razvoju, nadzoru in izboljšavah. Za voznika pa je to jasen signal, da pri izbiri Q Max goriva ne izbira le goriva za naslednjih nekaj sto kilometrov, ampak izdelek s preverjeno kakovostjo.

Petrol

Kako se nadzira natančnost količine natočenega goriva?

Pri točenju goriva voznik ne pričakuje le kakovosti, ampak tudi natančnost. Ko na točilnem agregatu piše, koliko litrov goriva je natočil, mora biti ta količina zanesljivo izmerjena.

Količino pretočenega goriva meri merilnik pretoka, nameščen v točilnem agregatu. Točnost merilnikov pretoka redno preverja pooblaščena organizacija, ki je nadzorovana s strani Urada za meroslovje. Novejši merilniki se pregledujejo vsaki dve leti, starejši enkrat letno, opravljeno kontrolo pa potrjujejo zelene nalepke Urada za meroslovje z označenimi datumi pregledov.

Zakaj so certifikati, standardi in nadzor pomembni za voznike?

Pri gorivih Q Max na Petrolu kakovost ni prepuščena naključju. Preverja se od dobave do točenja, potrjujejo jo standardi, testi in certifikati, vozniku pa prinaša tisto, kar na cesti šteje največ zaupanje v vsak natočen liter.

Ko boste naslednjič zavili na Petrol, izberite Q Max. Ker kakovostno gorivo pomeni več kot poln rezervoar. Pomeni bolj zanesljivo vožnjo, kilometer za kilometrom.


Naročnik oglasne vsebine je Petrol.

petrol gorivo kakovost q max
24ur.com Težave z dostavo goriva: vlada bo odločala o ukrepih za nemoteno preskrbo
24ur.com 'Cev za gorivo, ki je prizemljila celo floto, naj bo večkrat pregledana'
24ur.com Pogonska goriva so se podražila
Moskisvet.com Kakšna je dejanska razlika med standardnimi in premium gorivi?
Moskisvet.com Standardno ali premium gorivo - kakšne so razlike?
Moskisvet.com Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
24ur.com Se obeta pocenitev goriv?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897