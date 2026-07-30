Kako Petrol zagotavlja kakovost goriv od dobave do točenja?

Pri Petrolovih gorivih Q Max kakovost ni prepuščena naključju, ampak temelji na standardih, laboratorijskih analizah, certifikatih in nadzoru od dobave do točenja.

Kdo nadzira kakovost goriva v Sloveniji?

Kakovost goriva v Sloveniji ni stvar občutka ali posamezne obljube ponudnika. Tekoča goriva, med njimi motorni bencin in dizelsko gorivo, morajo izpolnjevati stroge zahteve glede kakovosti, saj s tem prispevajo k varstvu zdravja, okolja in zanesljivi uporabi v različnih vozilih. Distributerji tekočih goriv morajo zagotavljati monitoring kakovosti goriv za pogon motornih vozil, pooblaščeni izvajalci pa odvzemajo vzorce goriva v skladiščih distributerjev ali pri neposredni dobavi goriva. Za voznika to pomeni, da za gorivom, ki ga natoči, stoji sistem preverjanja.

Katere evropske standarde morajo izpolnjevati goriva?

Goriva na evropskem trgu morajo izpolnjevati predpisane zahteve, ki določajo njihove ključne fizikalno-kemijske lastnosti. Te zahteve opredeljujejo, kakšno mora biti gorivo za varno uporabo, kakovostno zgorevanje, zanesljivo delovanje motorja in manjši vpliv na okolje. Ti standardi predstavljajo osnovo kakovosti. Pri Petrolovih gorivih Q Max pa se kakovost nadgrajuje še z razvojem, naprednimi dodatki, preverjanjem in nadzorom, ki gorivu dajejo dodatno vrednost za sodobne bencinske in dizelske motorje.

Kako Petrol preverja kakovost goriv od dobave do točenja?

Pri gorivu je pomembna celotna pot, ne le trenutek točenja. Gorivo mora ustrezati zahtevam že ob dobavi, njegova kakovost pa mora ostati nadzorovana tudi med skladiščenjem, transportom in na prodajnem mestu. Pri Petrolovih gorivih Q Max je kakovost nadzorovana na ključnih točkah dobavne verige. Sistem vključuje kontrole v laboratoriju za naftne derivate, preverjanje fizikalno-kemijskih lastnosti goriva ter dodatne preglede akreditiranih neodvisnih zunanjih institucij in laboratorijev. Tako se preverja, ali gorivo ustreza predpisanim standardom, tehničnim zahtevam in kakovosti, ki jo vozniki pričakujejo pri vsakem točenju.

Kdo izvaja teste goriv in kaj se pri njih preverja?

Teste goriv izvajajo strokovno usposobljeni laboratoriji in pooblaščene kontrolne institucije. Pri tem se preverja, ali so goriva skladna z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, specifikacijami ter tehničnimi predpisi. Laboratorij Petrol je osrednji slovenski laboratorij za naftne derivate, njegova osnovna dejavnost pa je preskušanje tekočih goriv, maziv in nekaterih kemijskih proizvodov za lastne potrebe ter za zunanje naročnike. V laboratoriju preskuse izvajajo po mednarodno objavljenih standardnih metodah, redno pa sodelujejo tudi v medlaboratorijskih primerjavah, ki preverjajo usposobljenost in enakovrednost z drugimi naftnimi laboratoriji.

Kaj pomeni evropski certifikat kakovosti EQTM za goriva Q Max?

Goriva Q Max so prejela evropski certifikat kakovosti EQTM, European Quality Trademark . Ta certifikat potrošnikom pomaga prepoznati evropske izdelke z dokazano kakovostjo, ki se neprestano razvijajo. Certifikat EQTM podeljuje Evropsko združenje za kakovost, pri certificiranju pa se ne preverja le posamezen izdelek, ampak tudi poslovanje podjetja, razvoj izdelka, pot izdelka do kupca in stalne izboljšave. Za Petrolova goriva Q Max to pomeni dodatno potrditev, da kakovost temelji na razvoju, nadzoru in izboljšavah. Za voznika pa je to jasen signal, da pri izbiri Q Max goriva ne izbira le goriva za naslednjih nekaj sto kilometrov, ampak izdelek s preverjeno kakovostjo.

Kako se nadzira natančnost količine natočenega goriva?

Pri točenju goriva voznik ne pričakuje le kakovosti, ampak tudi natančnost. Ko na točilnem agregatu piše, koliko litrov goriva je natočil, mora biti ta količina zanesljivo izmerjena. Količino pretočenega goriva meri merilnik pretoka, nameščen v točilnem agregatu. Točnost merilnikov pretoka redno preverja pooblaščena organizacija, ki je nadzorovana s strani Urada za meroslovje. Novejši merilniki se pregledujejo vsaki dve leti, starejši enkrat letno, opravljeno kontrolo pa potrjujejo zelene nalepke Urada za meroslovje z označenimi datumi pregledov.

Zakaj so certifikati, standardi in nadzor pomembni za voznike?