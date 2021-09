Kako plačati gorivo brez stika in vstopa v prodajalno?

Novodobne rešitve nam predvsem prihranijo čas in poenostavijo vsakodnevne opravke. Ste med tistimi, ki želijo prihraniti čas, se izogniti nepotrebnemu zadrževanju v prodajalnah in na blagajni? Potem je uporaba aplikacije Na poti za plačilo goriva ena najboljših stvari, ki jih boste preizkusili in uporabljali.

Naši pametni telefoni so postali svet v malem in si življenja brez njih skoraj ne predstavljamo več. Mobilne aplikacije, ki jih nalagamo na svoj telefon so namenjene tako zabavi, kot tudi izboljšanju kakovosti življenja, in poenostavljanju opravil, kakršno je, med drugimi, plačevanje položnic, računov in drugih izdatkov. Če kdo še kdaj ponerga, da jih na zaslonu ne želi imeti v preobilju, slej ko prej spozna, da so pravzaprav lahko zelo uporabne in olajšajo marsikateri postopek, obenem pa pripomorejo, da tu in tam prihranimo nekaj svojega vse bolj dragocenega časa.

Okusno in pestro ponudbo hrane Fresh ter HipShop izdelke lahko naročite in plačate vnaprej, izberete čas prevzema in pripravljeno naročilo vas bo čakalo ob prihodu. Zakaj bi čakali na pripravo hrane, če lahko sveže pripravljena čaka na vaš prevzem?

Plačilo goriva iz udobja svojega vozila Postopek je izjemno preprost, a plačilo bo uspešno le, če boste upoštevali vsakega od naslednjih korakov: 1. Če aplikacije Na poti še nimate, si jo brezplačno naložite na telefon iz ene od spletnih trgovin Google Play, Apple Store ali AppGallery. 2. V aplikacijo se registrirajte in po želji dodajte svojo Petrol klub kartico ali kreirajte novo znotraj aplikacije. 3. Dodajte plačilno sredstvo. Aplikacija podpira plačilno kartico Visa ali Mastercard, mobilno denarnico mBills, naloženo dobroimetje na Petrol klub kartico ali pa za plačilo uporabite plačilno Petrol klub kartico. 4. Ob prihodu na Petrol, z aplikacijo skenirajte QR-kodo na točilnem agregatu in potrdite lokacijo. 5. Potrdite plačilo goriva z izbranim plačilnim sredstvom. 6. Natočite gorivo. 7. Po zaključku točenja preverite sporočilo o uspešnosti plačila z aplikacijo ter račun, ki ga prejmete ob uspešnem plačilu.

Več informacij o pričetku uporabe mobilne aplikacije Na poti in kako dodate novo plačilno sredstvo boste našli na spletni strani mobilne aplikacije. Video s koraki uporabe aplikacije Na poti:

Bonus: v naprej preverite ceno goriv Niste prepričani o ceni goriva na bencinskem servisu, kamor ste namenjeni? To lahko preverite v aplikaciji Na poti in nato prilagodite svoj izbor. Pritisnite na znak za lokacijo, poiščite prodajno mesto in si oglejte 'Podrobnosti'. Tam najdete podatke o cenah goriv ter delovni čas posameznega prodajnega mesta. Izberite plačilo z aplikacijo Na poti in plačujte gorivo iz udobja svojega vozila.

