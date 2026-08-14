Kako platforma Instaleap podpira trgovce, kot je SPAR

Problem, ki ga je želel rešiti Instaleap
Trgovci, ki poleg fizičnih poslovalnic upravljajo tudi spletno trgovino, se pogosto srečujejo z enakim sklopom težav. Nepovezani sistemi za upravljanje naročil ustvarjajo neenotno uporabniško izkušnjo. Ročni in nepovezani postopki izpolnjevanja naročil upočasnjujejo dostavo. Zaloge, ki niso spremljane v realnem času, povzročajo pomanjkanje izdelkov in zamude pri naročilih.
Upravljanje zaposlenih predstavlja dodatno raven zahtevnosti: neučinkovito razporejanje zaposlenih in načrtovanje delovnega časa lahko ustvarita lastna ozka grla, ki vplivajo na kakovost storitev in dobičkonosnost, tudi kadar osnovni sistemi delujejo tako, kot je bilo predvideno. To niso zgolj teoretični pomisleki.
Pri trgovcu, kot je SPAR Slovenija, ki v okviru vzpostavljene nacionalne mreže upravlja tri različne formate trgovin, od manjših lokalnih trgovin do večjih hipermarketov, se ti izzivi pri upravljanju naročil razlikujejo glede na velikost in lokacijo trgovine. Bistvo pa je preprosto: ti izzivi se neposredno pokažejo v tem, ali naročilo stranke prispe popolno in pravočasno, kar posledično vpliva na dobičkonosnost slovenske trgovske znamke.
Kako platforma dejansko deluje
Pristop Instaleap je združiti te ločene funkcije v enoten sistem. Naročila prispejo prek ene centralizirane platforme, ne glede na kanal, iz katerega izvirajo, zato zaposlenim ni treba preverjati več sistemov, da bi ugotovili, katera naročila je treba izpolniti.
Komisioniranje po serijah in conah združuje podobna naročila, tako da lahko zaposleni, ki pobirajo izdelke v določenem delu trgovine ali skladišča, v enem obhodu izpolnijo več naročil strank, namesto da bi morali vsakič začeti znova. Avtomatiziran sistem za dodeljevanje nalog razporeja delo med razpoložljive zaposlene, nadzorna plošča za spremljanje v realnem času pa trgovcem omogoča, da opazijo zamudo pri naročilu ali ozko grlo pri komisioniranju, še preden to postane razlog za pritožbo stranke.
Stranke lahko po oddaji naročila tega še vedno spreminjajo in v realnem času spremljajo njegovo dostavo.
Vzorec, ki presega enega trgovca
SPAR Slovenija je eden izmed številnih trgovcev, ki uporabljajo tovrsten sistem. Instaleap deluje v skoraj 30 državah, med njegovimi strankami pa so Walmart, Carrefour, Jeronimo Martins, REWE, Oxxo, HEB in Lulu.
Družba navaja, da je leta 2025 omogočila več kot 35 milijonov transakcij, na svojo platformo dodala več kot 60 novih funkcionalnosti ter vključila več kot 20 novih maloprodajnih strank. Te številke kažejo na sistem, ki se še naprej aktivno razvija, namesto da bi dosegel točko stagnacije.
Ta širitev je dobila nov zagon s prevzemom Instaleap s strani Instacart, ki ga družba predstavlja kot del strategije Instacart za širitev svojih rešitev za poslovne uporabnike v Evropi in razvoj tehnologije, ki poganja večkanalno poslovanje trgovcev. Za trgovce, kot je SPAR Slovenija, ki že uporabljajo platformo Instaleap, prevzem pomeni kontinuiteto in večje naložbe v infrastrukturo, od katere so odvisni, zdaj pod okriljem enega najbolj uveljavljenih imen na področju tehnologije za trgovce z živili.
SPAR Slovenija je zanimiv primer zaradi razlike v obsegu: nacionalna trgovska veriga s tremi desetletji regionalne zgodovine, ki posluje z bistveno manjšim obsegom kot Walmart ali Carrefour, se srečuje z enakimi operativnimi težavami in se je za njihovo reševanje obrnila na isto platformo.
Pri tem velja omeniti, da ima trgovec, ki ga je Nielsen že prepoznal po svežini in kakovosti, zaradi pozne ali napačne dostave več za izgubiti kot trgovec, ki si takšnega ugleda še ni ustvaril. Napake pri izpolnjevanju naročil bi namreč lahko spodkopale prednost, ki jo je podjetje gradilo več let.
Specifični problemi, s katerimi se trgovci srečujejo pri prehodu na spletno poslovanje, niso značilni za eno samo podjetje ali državo. Nepovezani sistemi in nedosledno izpolnjevanje naročil se pojavljajo skoraj povsod in so pogosto povezani z zmanjšano preglednostjo nad tem, kaj se dejansko dogaja znotraj samega podjetja. Partnerstvo SPAR Slovenija z Instaleap, ki ga zdaj podpirata tudi sredstva in obseg Instacart, nakazuje, da so ti problemi dovolj podobni, da jih lahko en sam sistem naslavlja na zelo različnih ravneh, od nacionalne trgovske znamke do nekaterih največjih trgovcev na svetu, ne glede na to, koliko različnih formatov trgovin ali držav je povezanih z naročilom.
Naročnik oglasne vsebine je Instaleap.