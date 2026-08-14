Kako platforma Instaleap podpira trgovce, kot je SPAR

Foto: z dovoljenjem družbe Instaleap FOTO: Arhiv ponudnika

Problem, ki ga je želel rešiti Instaleap Trgovci, ki poleg fizičnih poslovalnic upravljajo tudi spletno trgovino, se pogosto srečujejo z enakim sklopom težav. Nepovezani sistemi za upravljanje naročil ustvarjajo neenotno uporabniško izkušnjo. Ročni in nepovezani postopki izpolnjevanja naročil upočasnjujejo dostavo. Zaloge, ki niso spremljane v realnem času, povzročajo pomanjkanje izdelkov in zamude pri naročilih. Upravljanje zaposlenih predstavlja dodatno raven zahtevnosti: neučinkovito razporejanje zaposlenih in načrtovanje delovnega časa lahko ustvarita lastna ozka grla, ki vplivajo na kakovost storitev in dobičkonosnost, tudi kadar osnovni sistemi delujejo tako, kot je bilo predvideno. To niso zgolj teoretični pomisleki. Pri trgovcu, kot je SPAR Slovenija, ki v okviru vzpostavljene nacionalne mreže upravlja tri različne formate trgovin, od manjših lokalnih trgovin do večjih hipermarketov, se ti izzivi pri upravljanju naročil razlikujejo glede na velikost in lokacijo trgovine. Bistvo pa je preprosto: ti izzivi se neposredno pokažejo v tem, ali naročilo stranke prispe popolno in pravočasno, kar posledično vpliva na dobičkonosnost slovenske trgovske znamke.

Kako platforma dejansko deluje

Pristop Instaleap je združiti te ločene funkcije v enoten sistem. Naročila prispejo prek ene centralizirane platforme, ne glede na kanal, iz katerega izvirajo, zato zaposlenim ni treba preverjati več sistemov, da bi ugotovili, katera naročila je treba izpolniti. Komisioniranje po serijah in conah združuje podobna naročila, tako da lahko zaposleni, ki pobirajo izdelke v določenem delu trgovine ali skladišča, v enem obhodu izpolnijo več naročil strank, namesto da bi morali vsakič začeti znova. Avtomatiziran sistem za dodeljevanje nalog razporeja delo med razpoložljive zaposlene, nadzorna plošča za spremljanje v realnem času pa trgovcem omogoča, da opazijo zamudo pri naročilu ali ozko grlo pri komisioniranju, še preden to postane razlog za pritožbo stranke. Stranke lahko po oddaji naročila tega še vedno spreminjajo in v realnem času spremljajo njegovo dostavo.

Vzorec, ki presega enega trgovca