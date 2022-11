Kako po novem legalizirate vsako stavbo, zgrajeno pred letom 2005?

S 1.6.2022 je z novelo gradbenega zakona možna legalizacija vseh stavb, ki so zgrajene pred letom 2005 in ustrezajo nekaterim pogojem. V tem primeru ni pomembna namenska raba zemljišča in ni potrebno pridobivati soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

Zakaj danes potrebujete urejeno dokumentacijo vaše stavbe in zakaj je danes bistveno pomembnejša kot v preteklosti?

Ker je uporabno dovoljenje za nove enostanovanjske stavbe postalo obvezno, posledično banke pri odobravanju hipotekarnih kreditov to praviloma pričakujejo tudi za starejše stavbe. Urejeno dokumentacijo vaše stavbe poleg prodaje potrebujete tudi pri pridobivanju subvencij npr. pri ekoskladu in vrsto drugih dogodkov kot je npr. obisk inšpektorja. Legalizirana stavba in posledično pridobljeno uporabno dovoljenje prav pride vsem, ki skrbite za svoje premoženje in bi radi potomcem zapustili urejeno stanje.