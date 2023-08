Kako po poplavah in plazovih izgledajo slovenske ceste?

Na območju severne in osrednje Slovenije je kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo poškodbe na cestah in premostitvenih objektih ter nanosilo naplavine na vozišča. Zaradi poplav je več odsekov zaprtih, porušeni so nekateri mostovi, del odsekov je nedostopen, sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo.

Direkcija za infrastrukturo je ceste, ki so bile poškodovane med 4. in 7. avgustom, razdelila glede na koncesijska območja. V koncesijskem območju Celje je poškodovanih 16 cest, poleg tega pa je neprevozen most prek Savinje na R2-428/1249 Radmirje–Luče, se pa je ekipa VOC Celje prebila do Črne na Koroškem in vzpostavila prevoznost za intervencijska vozila.

Na koncesijskem območju Nova Gorica je devet cest, ki so popolnoma ali delno zaprte. Na koncesijskem območju Kranj je takšnih cest 18. Neprevozen je tudi most na cesti R1-210, odsek 1110 Škofja Loka–Gorenja vas v Brodeh. Sicer naj bi bil most znova prevozen danes.

Na koncesijskem območju Ljubljana je delno ali popolnoma zaprtih 13 cest, poleg tega pa so porušeni mostovi na naslednjih cestah:

- G2-108, odsek 1181 Šentjakob–Ribče v km 3,200 prek Kamniške Bistrice pri Dolu,

- R2-447, odsek 0293 Želodnik–Domžale v km 3,350 prek Kamniške Bistrice v Domžalah in

- R1-225, odsek 1083 Kamnik (Mekinje)–Stahovica v km 3,350 prek Kamniške Bistrice v Zgornjih Stranjah. Ekipa GGD je vzpostavila intervencijsko prevoznost do Črne pri Kamniku.

Na koncesijskem območju Maribor je delno ali popolnoma zaprtih 24 cest. Poleg tega po cestah ni dostopno območje doline reke Meže. Porušen je velik del ceste G2-112, odsek 1256 Ravne–Dravograd in 200 metrov ceste RT-926, odsek 6506 Koprivna–Črna. Zaradi nanosov in plazov je zaprta tudi cesta R1-227, odsek 1264 Ravne–Kotlje. Neprevozen pa je tudi most na G1-4, odsek 1258 Otiški Vrh–Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu.

Na koncesijskem območju Murska Sobota je delno ali popolnoma zaprtih sedem cest, na območju Novega mesta sedem, na območju Ptuja pa pet. Na celotnem območju Republike Slovenije je bilo še v ponedeljek zaradi elementarnega dogodka poleg naštetih zapor postavljenih še 91 zapor s polovično prevoznostjo.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo redno 24/7 v okviru Prometno-informacijskega centra za državne ceste ( www.promet.si , telefon 1970), sporočajo z ministrstva.

Poškodovane tudi železniške proge Poplave so prizadele tudi javno železniško infrastrukturo, ena izmed bolj poškodovanih je tudi proga med Litijo in Savo, zato potekajo investicijska dela, ki zahtevajo prilagojen vozni red vlakov in tudi nadomestne avtobusne prevoze namesto nekaterih potniških vlakov na relaciji Trbovlje–Litija– Trbovlje, so sporočili s Slovenskih železnic. "V času sanacije so zaradi vzdrževalnih del ter propustnosti proge in zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov možne zamude, zato vse potnike pozivamo, da pred potovanjem preverijo vozne rede in stanje v prometu na spletni strani www.slo-zeleznice.si ," so še sporočili.

