Kako pogosto se med kopalno sezono preverja kakovost vode?

Prve analize vzorcev našega morja, ki jih izvaja ARSO, kažejo, da je voda za zdaj odlična. Rezultate agencije lahko najdemo na oglasnih deskah na vseh kopališčih. Tudi obiskovalci se strinjajo, da je voda ustrezna. "Super temperatura, čista voda, vse v redu," pove eden od kopalcev. Je pa bil letošnji prvi skok v morje bolj zgoden kot po navadi, čeprav so kopališče uradno odprli 1. junija. Eden od kopalcev nam je zaupal, da je bil letos v morju že 13. maja.

Pred uradnim datumom pa so zaradi vročine odprli tudi grajsko kopališče na Bledu. "Prve analize glede vode so več kot odlične, že več let nismo imeli tako dobrih rezultatov na analizi pred dobrim tednom dni," so povedali ob odprtju. Kako pogosto pa vodo Agencija za okolje vzorči? "Kakovost kopalnih voda spremljamo vsakih 14 dni, rezultate pa objavljamo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Tam so tudi opozorila v primeru poslabšanja kakovosti," povedo na ARSU.

V Sloveniji imamo 48 kopalnih voda. Gre za območja, kjer se pričakuje večje število kopalcev in kjer ARSO redno preverja kakovost vode. Od tega je 30 kopalnih območij, kjer je kopanje na lastno odgovornost. Preostalo so naravna kopališča, kar pomeni, da imajo upravljavca, ki zagotavlja varnost in urejenost. Na divjih kopališčih, kot je recimo kopališče v Ljubljani za Savo, pa vode ne vzorčijo. "Ker to ni uradna kopalna voda, lahko pa v primeru, da ima lokalna skupnost za to interes, analize naroči pri pristojnem laboratoriju," razložijo.