Kako najti pravega partnerja? 'Dejstvo je, da domov nihče ne potrka'

Valentinovo se pri nas kot dan zaljubljencev praznuje šele v sodobnem času, pari si na 14. februar še posebej izkazujejo naklonjenost, običajno z rožami ali bombonjero, restavracije pripravijo posebne menije za dve osebi, tudi številne šole so okrašene s srčki. Vsa ljubezen in zaljubljenost v zraku pa marsikoga, ki hrepeni po dobrem partnerju, spravlja v stisko.

Milena Pleško je znanje in način dela pridobila na londonski akademiji, kjer je delala s Caroline Brealey, eno najboljših oblikovalk partnerstev v Evropi, ki se ponaša z nazivom Matchmaker of the Year.

"Zavedati se je treba, da se o poslovnih veščinah učimo vse življenje, o odnosih pa nas skoraj nikjer nihče nič ne nauči," pravi Pleškova, ki dodaja, da se osredotočajo na resnično kompatibilnost posameznikov, pri tem pa upoštevajo njihove vrednote, življenjski slog in osebnost. Njihova uspešnost je med 82- in 85-odstotna, povezali pa so že več kot 3.500 parov.

Govorili smo s strokovnjakinjo za povezovanje samskih, za zmenke in partnerstva Mileno Pleško iz agencije Aglaia. Gre za prvo in edino certificirano matchmaking agencijo v Sloveniji, ki deluje izključno na oseben način. Njihovi strokovnjaki posameznike vodijo skozi proces spoznavanja in jim nudijo nasvete za uspešno partnerstvo.

Ljubi me, dolžan si: ljubezen v času emocij in ekonomij dolga

Ghosting pomeni, da oseba nenadoma in brez razlage prekine vso komunikacijo, ne da bi ponudila kakršenkoli zaključek ali pojasnilo. To je eden največjih izzivov sodobnega iskanja partnerja, ki lahko povzroči čustveno bolečino, občutke zavrnitve in dvome o lastni vrednosti. Raziskave kažejo, da ghosting povzroča stres in anksioznost, saj možgani težko procesirajo nejasnost in pomanjkanje zaključka. Nezmožnost razumevanja, zakaj je oseba izginila, pogosto vodi v samokrivdo, zmanjšano samozavest in strah pred prihodnjimi odnosi.

Način iskanja partnerja se je v zadnjem desetletju močno spremenil zaradi digitalizacije in vse večje odvisnosti od spletnih aplikacij za zmenke. Spletne platforme omogočajo hitro povezovanje, vendar imajo tudi resne pomanjkljivosti – dokazano je, da je več kot 65 odstotkov uporabnikov na spletnih platformah za zmenke že v razmerju ali neiskrenih, pri čemer nekateri celo izkoriščajo osamljene in ranljive posameznike, ki tam iščejo iskreno ljubezen. Izbira partnerja zgolj na podlagi fotografij je površna in napačna, saj v življenju iščemo osebo, s katero se bomo ujeli v vrednotah, načinu življenja, vzorcih in hobijih.

Zakaj pa pride do ghostinga? Zakaj bi nekdo kar izginil, brez pojasnila?

Razlogov je več. Preobilje izbire na spletu daje ljudem občutek, da lahko hitro preskočijo na naslednjo osebo, če nekaj ne gre po načrtu. Mnogi ne vzpostavijo globokih čustvenih vezi, saj imajo občutek, da je "naslednja priložnost le en klik stran".

Potem imamo pomanjkanje empatije – ko nekoga ne poznamo osebno, lažje prekinemo stik brez občutka krivde. Spletni zmenki pogosto dehumanizirajo odnose. Tudi strah pred konfrontacijo – mnogi ljudje raje izginejo, kot da bi pojasnili svoje občutke ali razlog za zaključek odnosa. Soočenje zahteva čustveno zrelost, ki pa je pri spletnih zmenkih pogosto pomanjkljiva.

Še en razlog pa je tudi pritisk idealizacije partnerja – zaradi nerealnih pričakovanj in idealiziranih podob na družbenih omrežjih ljudje hitro presodijo, da nekdo "ni dovolj dober", in prekinjajo stike, ne da bi dali odnosu priložnost za razvoj.

Pravite, da ljudje hitro presodijo, da nekdo "ni dovolj dober". Kakšna pričakovanja in želje pa imajo danes ljudje od partnerjev? Katere lastnosti najpogosteje izpostavljajo?

Danes ljudje pogosto govorijo eno, v resnici pa želijo drugo. Povedo, da iščejo iskrenost, zvestobo, čustveno inteligenco, humor, stabilnost in skupne vrednote, ko pa pride do povezovanja, večinoma ocenjujejo vse na podlagi fotografije. Včasih napišejo celo stran o osebi, v kateri opisujejo lastnosti in hobije, ter verjamejo, da lahko že iz fotografije prepoznajo, koliko oseba dela na sebi, kakšne vrednote ima in kako vešča je komunikacije.

To je nemogoče. Le ob srečanju lahko osebo spoznamo celovito – ko poleg videza doživimo tudi njeno govorico telesa, ton glasu, vonj, intelekt, smisel za humor in energijo. Vse to vpliva na prvo ujemanje.

Bi lahko rekli, da imajo ljudje pogosto previsoka pričakovanja? Da pričakujejo in iščejo "popolnega" partnerja?

Ja, raziskave kažejo, da sodobni posamezniki pogosto postavljajo izjemno visoka pričakovanja glede bodočega partnerja in odnosa. Ta pričakovanja pogosto temeljijo na primerjanju z osebami, ki jih spremljajo na spletu, ali z romantičnimi filmi in niso realna. Znane osebnosti in vplivneži prikazujejo le urejene, filtrirane podobe svojega življenja – popolna telesa, idealne odnose, sanjske hiše in eksotične počitnice. Redko pa pokažejo izzive in težave, s katerimi se soočajo.

Ljudje, ki to opazujejo, si postavijo nerealno visok normativ, ki ga želijo doseči, in ko ga ne morejo, saj je nerealen in umeten, začnejo dvomiti vase, postajajo anksiozni in depresivni. V resnici je življenje večinoma polno izzivov, ki nas učijo in opolnomočijo – vsaka premagana ovira nam prinaša več samozavesti in modrosti.

Zato je ključno poudariti, da "popolnega" partnerja ni in da "popolno" življenje ne obstaja. Pričakovanje popolnosti je past, saj noben človek ni brez napak. Uspešni odnosi so rezultat prilagajanja, spoštovanja in sprejemanja partnerja takšnega, kot je.

To je torej ena od napak, ki jih ljudje delajo pri iskanju partnerja, kakšne napake še delajo?

Ena od težav je tudi pomanjkanje samorefleksije. Ljudje preveč pričakujejo od drugih in iščejo princa ali princeso, ki jih bo osrečila. Pogosto so osredotočeni le na fizični videz. Čeprav je fizična privlačnost pomembna, ne zagotavlja dolgoročnega uspeha v razmerju. Pomembnejše so skupne vrednote, življenjski cilji in osebnostna kompatibilnost. Velikokrat pride tudi do prehitrega sklepanja zaključkov. V sodobnem hitrem tempu ljudje že na prvem zmenku ocenijo, ali je nekdo "pravi" ali ne. Raziskave kažejo, da je za vzpostavitev resnične povezanosti potrebnih več srečanj, saj kemija in ujemanje ne nastaneta vedno takoj.

Nekateri se tudi izogibajo čustveno razpoložljivim partnerjem. Nezavedno se zapletajo v odnose z ljudmi, ki niso pripravljeni na resno zvezo, saj so takšni odnosi pogosto bolj "vznemirljivi" in ne zahtevajo soočanja z globljimi čustvi. Še ena velika napaka pa je primerjanje s preteklimi izkušnjami. Mnogi nosijo s seboj prtljago preteklih odnosov in jo projicirajo na nove ljudi. To lahko povzroči nezaupanje, nepotrebne strahove in ponavljanje istih napak.