Kako pomagati ljudem v stiski? 'Ne komentiramo in vrednotimo, ampak izrekamo podporo'

Potem ko je bilo kar 200 ljudi rešenih s pomočjo helikopterjev, na stotine s pomočjo gasilcev, vojakov, civilne zaščite in sosedov, ko je povsem uničenih več kot 400 hiš, je jasno, da so ti tragični dogodki odprli rano, ki se bo še dolgo celila. A Slovenija je že v teh dneh pokazala, da piše tudi zgodbo preživetja, solidarnosti, ljubezni in nesebične pomoči. In pomoč bo morala biti tudi psihološka – ko se umaknejo intervencijske ekipe in prostovoljci, ne smemo pozabiti na te ljudi, opozarjajo strokovnjaki. Že nekaj dni so na terenu ekipe za psihološko pomoč, ki tako s prizadetimi kot z reševalci opravljajo razbremenilne pogovore – mnogo pa lahko storimo tudi mi.

