Slovenija
Kako pomembna je kava v naši kulturi?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Kava je napitek, s katerim se začne marsikaj lepega. Za večino skoraj vsak dan, za druge pa se s povabilom na kavo lahko začnejo najlepše zgodbe. Se sploh zavedamo, kako čarobna je kava? V Ljubljani že od leta 2016 poteka festival, ki želi kulturo pitja kave v Sloveniji povzdigniti na novo raven. Največji svetovni strokovnjaki bodo tu 20. in 21. septembra. Zato, da bi naše gostince naučili, kako se pripravi vrhunska kava, navadne smrtnike pa, kako še bolj uživati v njej.
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.