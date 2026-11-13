Kako pomembne so objave pri iskanju pogrešanih oseb?

Pred dnevi se je srečno končalo iskanje pogrešanega dečka iz Celja. Na podlagi fotografije, objavljene v medijih, so ga v pičle pol ure po objavi opazili na območju celjskega sejmišča. Z njim je vse v redu, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Kako pomembne pa so prve ure po izginotju osebe in kako sploh poteka reševanje?