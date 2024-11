Kako pomembno je, da mladostniki starše brez strahu prosijo za pomoč?

Ena vodilnih slovenskih iniciativ za zmanjševanje voženj pod vplivom alkohola 'Heroji furajo v pižamah' vstopa v svojo že osmo sezono. Letos so se odločili osvežiti svoje poslanstvo: graditi odnose, zaupanje in odgovornost med mladimi in starši. Tako še posebej poudarja, kako pomembno je, da otroci in mladostniki v ključnih trenutkih zaupajo staršem ter jih brez strahu prosijo za pomoč, četudi se znajdejo v situacijah, ko so pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

V osmih letih so s projektom, ki so ga v Zavodu vozim zasnovali skupaj z zavarovalnico Generali in agencijo Luna TBWA, dosegli več kot 15.000 mladih in v projekt vključili 27 občin. Direktor Zavoda VOZIM David Razboršek pravi, da tudi letos v ospredje postavljajo prave heroje. "To so starši, ki se aktivno vključijo v življenja svojih otrok ali celo obratno – otroci oz. mladi, ki prevzamejo odgovornost za varnost svojih staršev," je pojasnil. Pravi, da so mladi v zadnjem desetletju število prometnih nesreč pod vplivom alkohola kar prepolovili. "V Sloveniji ostaja ključen izziv močna zakoreninjenost alkohola v družbi, njegova vsakdanja prisotnost, vedno bolj pa tudi porast uporabe drugih psihoaktivnih snovi," ob tem dodaja in pojasnjuje, da je po podatkih Policije uporaba psihoaktivnih snovi v prometu zelo zaskrbljujoča, saj je bilo že letos med 1224 strokovnimi pregledi na droge pozitivnih 170, kar 658 pa odklonjenih.

'Starši otroke učimo, da so užitki in nagrade smiselni ob pravem času in na pravem mestu' Letošnja kampanja z naslovom "Rock'n'Roll na odru in ne za volanom. Za prevoz vedno pokliči svojega heroja" je zasnovana tako, da mlade spodbudi k odgovornim odločitvam, hkrati pa nagovori starše, da gradijo zaupljiv odnos s svojimi otroki. Vodilna terapevta, predavatelja ter učitelja parov in staršev v Sloveniji dr. Albert in Leonida Mrgole iz Zavoda Vezal poudarjata, da se zaupanje med otroki in starši ne gradi z enkratnimi prigovarjanji, temveč skozi dosledne izkušnje. Otroci morajo vedeti, da se lahko na starše obrnejo brez strahu pred obsojanjem. Starši lahko kot varno pristanišče v težkih trenutkih pripomorejo k razvoju otrokove empatije, občutka za posledice dejanj in zavedanja pomembnosti meja. "Ne le meja do substanc, temveč tudi meja užitkov, odrekanj in odgovornosti. Starši smo tisti, ki z lastnim zgledom in načinom življenja učimo, da so užitki in nagrade smiselni ob pravem času in na pravem mestu," pravita.

V kampanji nastopila tudi Kris Guštin iz skupine Joker Out in njegov oče Digitalni kreativni direktor agencije Luna TWBA Jan Omahen pravi, da letošnja kampanja normalizira pravilne odločitve, hkrati pa gradi zaupanje med mladimi in starši. "S sodobnimi vizualnimi pristopi in vključitvijo mladih v ustvarjalni proces smo poskrbeli, da ključno sporočilo doseže pravo ciljno skupino," je prepričan.

Prav zato so v letošnjo kampanjo povabili Krisa Guština iz skupine Joker Out in njegovega očeta Guštija, ki predstavljata zgled pozitivnega odnosa med generacijami. "Kris me sicer še nikoli ni poklical sredi noči in me prosil, naj ga pridem iskat, verjamem pa, da bi to naredil brez zadržkov, če bi bil kdaj v takšni poziciji," je povedal njegov oče. Pojasnil je, da je bil alkohol po koncertih prisoten tudi v njegovi generaciji, a da so vedno poskrbeli, da jih je domov pripeljal varen voznik. "To je dobra praksa, ki smo jo predstavili tudi mladim, in tega se sedaj drži tudi Kris," je povedal Gušti. Kris se zaveda, da bi bil oče pripravljen priti ponj, če bi se znašel v takšni situaciji, a doda, da na srečo živita v Ljubljani, kjer lahko hitro dobiš taksi ali pa se domov kar sprehodiš. "V malo bolj odročnih krajih pa je situacija precej drugačna. V tistih primerih je pomembno, da mladi pokličejo svoje starše, da jih pridejo iskat. Upamo, da bomo z letošnjo kampanjo tako mladim kot tudi starejšim pokazali, da je to najboljša rešitev za takšne situacije," je sklenil.

"Heroji furajo v pižamah letos znova pozivajo mlade in starše k odprtemu dialogu in medsebojnemu zaupanju, ki sta temelj varnejših odločitev. Kritičen pogled mladih na problematiko alkohola je spodbuden znak, da se zavedajo izzivov, ki jih prinaša družbena normalizacija alkohola. Hkrati pa se odpira priložnost za družbeni dialog. Ne pozabimo, heroj je vsakdo, ki sredi noči v pižami poskrbi za varen prevoz svojih najbližjih – majhna dejanja, ki lahko pomenijo velike spremembe," so sporočili iz iniciative.