Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kako pomembno je prepoznavati stiske ljudi in preprečiti tragične izide?

Ljubljana, 11. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
thumbnail

Spreminjamo razumevanje samomora – to je geslo, ki ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora spodbuja iskrene pogovore, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. V Sloveniji se število samomorov sicer zmanjšuje, a je še vedno nad evropskim povprečjem. Lani je umrlo 336 ljudi. Preprečevanje samomora pa je proces, pri katerem mora sodelovati vsa družba. Družba, v kateri je duševno zdravje prednostna naloga, pomoč pa dostopna vsem, ki jo potrebujejo.

samomor stiska stigma

Kaj je razlog za množične prebavne motnje in evakuacijo šole?

'Refleks levičarskega antisemitizma' ali 'prodaja države Izraelu'?

24ur.com 'Ustvarjajmo upanje z dejanji'
Moskisvet.com O samomorih z doc. dr. Nušo Zadravec Šedivy. ''Stiska ni nekaj trajnega in brezizhodnega, ampak jo je na ustrezne načine mogoče učinkovito naslavljati, težave pa reševati''
24ur.com Lani 63 samomorov več kot 2020, torej 63 več prizadetih družin
Vizita.si 'Ob prihajajoči smrti podporo potrebujejo tudi svojci umirajočega'
24ur.com Preprečevanje samomora: včasih je dovolj, da človek človeku prisluhne
24ur.com Verske skupnosti s skupno izjavo proti uvajanju samomora s pomočjo
24ur.com 'Četudi nimamo enakih izkušenj, vsi čutimo bolečino. Tukaj se razumemo vsi'
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Zakaj hitre diete niso več v ospredju?
Zakaj hitre diete niso več v ospredju?
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
vizita
Portal
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Kdaj je čas, da zaradi prebavnih težav obiščete zdravnika?
Kdaj je čas, da zaradi prebavnih težav obiščete zdravnika?
cekin
Portal
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
moskisvet
Portal
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon
40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon
Umetna inteligenca naj bi v 88 urah rešila 90 let star matematični problem
Umetna inteligenca naj bi v 88 urah rešila 90 let star matematični problem
dominvrt
Portal
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929