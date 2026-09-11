Slovenija
Kako pomembno je prepoznavati stiske ljudi in preprečiti tragične izide?
Spreminjamo razumevanje samomora – to je geslo, ki ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora spodbuja iskrene pogovore, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. V Sloveniji se število samomorov sicer zmanjšuje, a je še vedno nad evropskim povprečjem. Lani je umrlo 336 ljudi. Preprečevanje samomora pa je proces, pri katerem mora sodelovati vsa družba. Družba, v kateri je duševno zdravje prednostna naloga, pomoč pa dostopna vsem, ki jo potrebujejo.
Kaj je razlog za množične prebavne motnje in evakuacijo šole?
'Refleks levičarskega antisemitizma' ali 'prodaja države Izraelu'?
Moskisvet.com O samomorih z doc. dr. Nušo Zadravec Šedivy. ''Stiska ni nekaj trajnega in brezizhodnega, ampak jo je na ustrezne načine mogoče učinkovito naslavljati, težave pa reševati''