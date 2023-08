Kako pomladiti kožo v poletnem času?

Poletne temperature in izpostavljenost soncu lahko povzročijo dehidracijo kože. Da bi ohranili zdrav sijaj, je pomembno, da jo pravilno hidrirate. Poleg pitja zadostne količine vode lahko uporabite tudi vlažilne kreme in izdelke, ki bodo ohranili vlago v koži. Izogibajte se alkoholu in kofeinu, saj lahko pospešijo izgubo vlage.

Ohranite zdravo kožo z uravnoteženo prehrano

Prehrana igra pomembno vlogo pri zdravju in izgledu kože. Vključite živila, bogata z antioksidanti, kot so sadje, zelenjava, oreščki in semena. Omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v ribah, avokadu in oljčnem olju, bodo pomagale ohraniti elastičnost kože . Prav tako je pomembno uživati živila, bogata z vitaminom C, ki spodbuja proizvodnjo kolagena.

Poživite svojo kožo z naravnimi maskami za obraz